29 мая 2024, 16:16

Школу по мотивам компьютерной игры построят в Ленинском округе

Мособлархитектура
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Новую школу по мотивам компьютерной игры «Змейка» построят в Ленинском городском округе в деревне Тарычево на улице Фруктовые сады. Проект утвердила рабочая группа Архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области.

«Новая современная школа на 1250 мест рассчитана на размещение 50 классов для учащихся от шести до 17 лет. Общая площадь будущего образовательного учреждения составит более 16 тысяч квадратных метров. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Будущую школу построят из блоков переменной этажности - от двух до четырех этажей, соединенных поочередно в единую зигзагообразную форму. Они свяжут рекреационные зоны, позволяющие сформировать уютные пространства для детей.

Выразительность облику здания придадут обрамления оконных проемов зеленого, оранжевого и розового цветов, а также разноцветное стеклянное заполнение в витражной системе рекреационного атриума.

В школе, помимо учебных классов, разместят атриумное пространство с амфитеатром, лаборантские и мастерские, зрительный зал на 458 человек, спортивные залы, библиотеку, лекционные помещения, столовую на 625 человек, медицинские кабинеты логопеда, психолога и процедурный.

Прилегающую территорию благоустроят: озеленят, поставят скамейки с навесами от солнца, а также создадут велопарковки и специальные места для родителей, ожидающих своих детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Ленинский округ Компьютерные игры
29 мая 2024, 17:38
Поликлинику в ЖК «Столичный» в Балашихе откроют этой осенью
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Новая поликлиника в жилом комплексе «Столичный» в микрорайоне Саввино в Балашихе готова на 96%. Основные работы завершены, медицинское учреждение откроют осенью.

Поликлиника будет принимать взрослых и детей, она рассчитана на 670 посещений в смену. Пациентов будут принимать врачи многих специальностей. Это педиатры, кардиолог, хирург, эндокринолог, уролог-андролог, акушер-гинеколог и другие специалисты. Также будут кабинеты неотложной помощи, помещение для забора анализов, отделение восстановительного лечения и функциональной диагностики.

Внутри помещения сейчас идут работы по чистовой отделке. Также приводят в порядок территорию поликлиники, завозят и устанавливают оборудование.

Возле новой поликлиники также откроют станцию скоро медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о фармацевтическом центре в Красногорске.

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Врачи Поликлиники Балашиха
29 мая 2024, 17:29
Школу № 5 в Солнечногорске капитально отремонтируют к сентябрю
Министерство строительного комплекса Московской области
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Школу № 5 капитально отремонтируют на улице Дзержинского в Солнечногорске. Работы планируют завершить к осени.

Как сообщили в подмосковном Минстрое, школу построили в 1940-м году, она рассчитана на 922 ученика. ОБщая площадь здания превышает 2,3 тысячи квадратных метров.

«На площадке более 50 рабочих и две единицы техники. Ведутся фасадные, электромонтажные и инженерные работы, устройство перегородок, монтаж дверных и оконных блоков, устройство кровли», - уточнили в ведомстве.

В здании планируют обновить кровлю, фасад, коммуникации, окна, а также установить новую мебель и расширить пищеблок. На территории обустроят спортивную зону площадью более четырех тысяч квадратных метров.

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Школы Солнечногорск
29 мая 2024, 17:28
Пассажирам «Мострансавто» начали раздавать воду из-за жары
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Компания «Мострансавто» начала раздавать питьевую воду пассажирам из-за жары. Акция продлится, пока не отступит зной.

«Мы делаем это ежегодно, когда в Московскую область приходят экстремально высокие температуры, чтобы поддержать жителей. Просим наших пассажиров помнить о том, что бутылка воды - не защита от солнечного удара, а только мера предосторожности в жаркую погоду», - прокомментировали в «Мострансавто».

Воду раздают на остановках, вокзалах и автостанциях с наибольшим пассажиропотоком.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что работы по ремонту Осташковского шоссе завершат в 2024 году. При этом в регионе продолжается модернизация общественного транспорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
29 мая 2024, 17:27
Бесплатным мороженым угостят детей в парках Подмосковья 1 июня
Пресс-служба Минсоцразвития МО
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Вкусное сливочное мороженое от команды губернатора Подмосковья приготовили для юных жителей региона ко Дню защиты детей. Угощать десертом будут в 60 парках.

«Мы уже не в первый раз устраиваем такое мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, и каждый год наполняем его новыми впечатлениями. Брендированное мороженое в подарок ждет каждого ребенка. Также мы подготовили развлекательную программу, которая сделает этот праздник ярким и насыщенным», - рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

1 июня в парках региона пройдут анимационные представления, мастер-классы, фотосессии. Будут работать игровые зоны и аквагрим. В Министерстве социального развития Подмосковья подчеркнули, что праздничная программа, как и угощение мороженым, будут бесплатными для ребят.

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Праздники Дети Парки

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