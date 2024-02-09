Школу пилотов БПЛА открыли в молодежном центре «Подсолнух» в Солнечногорске

Организатором занятий в Солнечногорске стала Федерация гонок дронов России. Мастер-класс для ребят провел многократный чемпион России по гонкам на беспилотных летательных аппаратах Максим Сазонов. Школьники управляли дронами за компьютером и во время пробных полетов.

«Юные жители Солнечногорска с большим интересом приняли участие в занятиях, а большинство ребят и вовсе решили продолжить обучение в школе пилотов. Уверен, что это станет отличной возможностью для них развивать свои навыки в управлении дронами и изучать основы пилотирования», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Школа пилотов беспилотных летательных аппаратов - одно из новых направлений в общественном движении «Юнармия». Сейчас команда юнармейцев из Солнечногорска уже проходит подготовку к региональным соревнованиям по гонкам на дронах.

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