20 мая 2024, 09:36

Школу начали строить в ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках

ГК ФСК
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Строительство школы на 1,1 тысячи мест началось в химкинском ЖК «1-й Шереметьевский». Девелопер проекта — ГК ФСК — возведет образовательное учреждение на внебюджетные средства.

Министерство жилищной политики Московской области сообщило, что школа общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров расположится вдоль улицы Комсомольская. В здании разместят два спортивных зала, бассейн, актовый зал на 550 мест, библиотеку, лаборантскую и места для выставочных работ. Для школьников организуют спортивные площадки и сквер с зеленой зоной.

Жилой комплекс «1-й Шереметьевский» строят в 10 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. Это пять домов переменной этажности на 4230 квартир. Сейчас застройщик возводит первые два корпуса, а полностью проект реализуют к 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Химки Строительство
20 мая 2024, 09:49
Три детских сада построят в ЖК «Живописный» в Ленинском округе
ГК «Гранель»
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Жилой комплекс «Живописный» построят в Ленинском округе. Там возведут три детских сада, поликлинику, подземные парковки и другие объекты.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в рамках первого этапа строительства возведут четыре корпуса общей площадью 97 тысяч квадратных метров на 1078 квартир. В эксплуатацию уже ввели три из них, еще в одном продолжают монтировали лифты, кровли, фасады и коммуникации.

Рядом с ЖК находится Бутовский лесопарк, а на территории комплекса планируют открыть три детских сада на 330 мест, поликлинику и другие объекты инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Ленинский округ
20 мая 2024, 09:29
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье
celeb.club
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В минувшее воскресенье в подмосковных лесах не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 20 по 22 мая на большей части территории области установится третий класс пожарной опасности. При этом 22 мая первый ожидают в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 24 градусов днем и опустится до десяти ночью. Ожидается малооблачная погода, возможны кратковременные осадки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Лесные пожары Погода
20 мая 2024, 08:45
Еще 15 дорог отремонтируют в Подольске в 2024 году
Телеканал «360»
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Мониторинг ремонта дорог провели в Подольске. В этом году в округе планируют отремонтировать 15 дорог.

Самая протяженная из дорог, которую ремонтируют - дублер улицы Академика Доллежаля. Он распределяет потоки и обеспечивает подъезды к социальным объектам, жилым домам и бульвару 65-летия Победы. Привести дублер в порядок просили жители на встречах. Сейчас здесь приступили к фрезерованию покрытия. До конца мая планируют закончить.

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Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проехал по городским улицам, чтобы проверить ход ремонтных работ. Вместе с ним Сергей Коновалов - водитель автобуса с большим стажем. Сергей Михайлович ежедневно проезжает маршрутом через весь город. Он как никто другой знает участки дорог, на которые стоит обратить отдельное внимание.

Всего ремонт запланирован на 15 автомобильных дорогах. Из них на восьми уже выполнили укладку асфальтобетонной смеси.

Помимо ремонта дорог, проводят работы по устройству тротуаров, установке бортового камня и замене водопропускной трубы. Также выполняют работы и по фрезерованию покрытия - готовят оставшиеся дороги к укладке нового асфальта.

Подольск Дороги
20 мая 2024, 08:29
Волонтеры провели субботник в усадьбе Городище
Телеканал «360»
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Волонтеры из Лосино-Петровского спасают усадьбу Городище. Там провели субботник: опилили засохшие ветки и убрали аварийные деревья.

«Это наше культурное наследие - здание ремесленного училища 1910 года Четверикова. Так как этот год объявлен президентом годом сохранения наших культурных ценностей, это и есть сохранение наших ценностей в деле», - отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

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Уборку провели на территории бывшего ремесленного училища в поселке Свердловский. От здания остались только стены и подвалы. Построили ремесленное училище в 1910 году. В советские годы здесь располагалась школа, в которой учился чемпион мира по шахматам Борис Спасский и Герой Советского Союза Александр Дудкин.

«Мы находимся в усадебном комплексе Городище, известном с 1767 года. Принадлежал роду Измайловых, позже - роду Четвериковых, наших купцов, меценатов. Выстроен был целый ряд зданий, которые хотелось, конечно, сохранить», - рассказал краевед Алексей Скворцов.

Вооружившись граблями и мешками, десятки добровольцев вышли на субботник. Его приурочили ко Дню музеев. На помощь волонтерам пришли сотрудники городского хозяйства. Они не только предоставили технику для вывоза мусора, но и косили траву и пилили деревья и кустарники.

Волонтеры Субботник Лосино-Петровский

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