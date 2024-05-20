Школу начали строить в ЖК «1-й Шереметьевский» в Химках

Министерство жилищной политики Московской области сообщило, что школа общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров расположится вдоль улицы Комсомольская. В здании разместят два спортивных зала, бассейн, актовый зал на 550 мест, библиотеку, лаборантскую и места для выставочных работ. Для школьников организуют спортивные площадки и сквер с зеленой зоной.

Жилой комплекс «1-й Шереметьевский» строят в 10 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. Это пять домов переменной этажности на 4230 квартир. Сейчас застройщик возводит первые два корпуса, а полностью проект реализуют к 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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