Школу на улице Мира в Мытищах откроют в этом году

Читайте нас в:

На данный момент на объекте ведется прокладка инженерных сетей, а концу апреля планируется завершение монолитных работ. В ближайшие две недели специалисты начнут установку окон, монтаж металлических конструкций для спортзалов и вентилируемого фасада. Всего задействовано 138 работников.

Также, с 15 мая запланированы работы по благоустройству прилегающей территории, а открытие школы запланировано на 2024 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».