15 апреля 2024, 16:58

Школу на улице Красина в Орехово-Зуеве достроят в 2024 году

Главгосстройнадзор МО
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Инспекторы проверили строительство школы на улице Красина в Орехово-Зуеве. Работы планируют завершить во втором квартале этого года.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, готовность объекта превысила 98%. Учреждение привет 550 детей.

Площадь здания составила более 10 тысяч квадратных метров. В нем обустроили спортивный и актовый залы, библиотеку, медицинский пункт. На территории появится зона для занятий спортом.

«В настоящее время завершаются отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, озеленение территории, оснащение школы технологическим оборудованием, современным спортивным инвентарем», - рассказали в вдеомстве.

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Школы Строительство Орехово-Зуево
15 апреля 2024, 17:57
Народную тропу благоустроят в микрорайоне 1 Мая в Балашихе по просьбе жителей
Пресс-служба городского округа Балашиха
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Тропу вдоль забора школы № 33 в балашихинском микрорайоне 1 Мая обустроят по просьбе жителей. Об этом стало на встрече активистов с заместителем главы городского округа Дмитрием Варнавским

В Министерстве территориальной политики Подмосковья рассказали, что к новому учебному году вдоль забора школы № 33 оборудуют 98-метровую пешеходную дорожку. Также согласовали озеленение аллеи, расположенной между территориями образовательного учреждения. Во второй половине мая здесь запланировано посадить 30 саженцев сирени и жасмина.

«Провели обход территории, обозначив перспективные объекты для благоустройства. С подрядчиками посмотрели организацию капитального ремонта в двух многоквартирных домах. В одном идет ремонт фасада, в другом - ремонт кровли. Подрядчик получил замечание, которое будет устранять. По итогам обхода зафиксировали ряд поручений, наметили планы по проведению субботника», - рассказал Дмитрий Варнавский.

Жители также подняли тему детской безопасности. По их просьбе изменят организацию пешеходного перехода у дома № 31, а около дома № 27 может появиться искусственная дорожная неровность. Помимо этого, определили работы по благоустройству детской площадки во дворе дома № 9.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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Балашиха
15 апреля 2024, 17:56
Подмосковные школьники и студенты примут участие в международном форуме о здоровом образе жизни
Медиасток.рф
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Педагоги и учащиеся из Подмосковья примут участие в международном форуме «ПРО — защита». Он направлен на профилактику алкоголизма, табакокурения и наркомании среди молодежи.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, форум проведут для участников конкурса социальных проектов «Общее дело». Подмосковье представят 14 команд из 10 муниципалитетов.

Междунарожный конкурс направлен на популяризацию здорового образа жизни и развитие добровольчества. В нем участвуют школьники, студенты и педагоги из 41 региона России, Армении и Белоруссии.

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Дети Молодежь Школьники конкурсы
15 апреля 2024, 17:47
«Была самой юной санитаркой». Глава Подмосковья поздравил ветерана Марию Бодрову с 95-летием
Пресс-служба губернатора Московской области
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Ветеран Великой Отечественной войны Мария Бодрова из Электростали примет участие в параде на Красной площади 9 мая. Сегодня ей исполнилось 95 лет. С юбилеем женщину поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Когда началась война, Мария Ивановна записалась на курсы медсестер. Тогда девушке только исполнилось 13 лет. Школу, где она училась, переоборудовали в военный госпиталь, где она была самой молодой санитаркой.

Как рассказал губернатор, Марию Бодрову наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». В этом году женщина примет участие в параде Победы вместе с президентом.

«Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни. Вы - настоящий пример помощи, любви и сострадания. С днем рождения!» - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

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Ветераны Андрей Воробьев ВОВ Парад Победы
15 апреля 2024, 17:42
Более 40 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Министерство строительного комплекса Подмосковья
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Свыше 860 квадратных метров аварийного жилья расселили на прошлой неделе в Подмосковье. Новые квартиры или компенсации получили 44 человека, о чем сообщили в министерстве строительного комплекса региона.

За неделю в Подмосковье расселили 21 аварийную квартиру в пяти городских округах Московской области. Это 863,2 квадратных метра в Клину, Домодедове, Пушкино, Богородском и Сергиево-Посадском округах.

Дома расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Нацпроекты Аварийное жилье Квартиры

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