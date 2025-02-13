Школу на Садовой улице в Подольске построят к 2026 году
Школу на 1,1 тысячи мест построят на Садовой улице в Подольске. Работы планируют завершить к 2026 году.
Школу на Садовой улице возведут по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры», рассказали в региональном Минстрое.
«Подрядчик уже приступил к подготовительным работам на площадке: завозится строительная техника, ведется обустройство мест складирования материалов и подъездных дорог», - отметили в ведомстве.
В учреждении обустроят мастерские, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, библиотечный центр, IT-зону, актовый зал и другие помещения.
На территории будут работать места для проведения мероприятий, футбольное поле, волейбольная площадка, беговая дорожка.