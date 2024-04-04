Школу на две тысячи мест в Котельниках откроют к 1 сентября

В новом четырехэтажном здании оборудуют 80 обычных и 33 специализированных класса, актовый зал на 630 мест, столовую, четыре спортивных зала, библиотеку с местом для чтения, лаборатории и мастерские.

В данный момент продолжаются работы по кровле и отделке, а также установка внутренних и внешних инженерных систем. Фасад здания утепляется, а установка индивидуального теплового пункта близится к завершению. Системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и другие технологические установки подключены и проходят тестирование.

Уже очищена прилегающая территория для благоустройства, где планируется создать стадион с беговыми дорожками и сектором для легкой атлетики, а также установить площадки для командных видов спорта и организовать место для школьных мероприятий. Строительство выполнено на 49%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

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