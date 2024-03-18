18 марта 2024, 22:13

Школу на 825 учеников в микрорайоне Юго-Западный в Ступине построят к 1 сентября

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Строительство школы в микрорайоне Юго-Западный в Ступине вышло на финишную прямую. Здание площадью более 16 тысяч квадратных метров готово на 85%.

Строительные работы идут по графику. На объекте работают 70 рабочих и шесть единиц техники. Уже завершены кровельные и фасадные работы, сейчас идет чистовая отделка будущих классов и монтаж инженерных сетей.

Благодаря новой школе, рассчитанной на 825 учеников, дети смогут приходить в классы утром. Пока в округе во второю смену вынуждены учиться 1025 детей.

Здание будет отвечать самым современным требованиям к образовательным учреждениям: в школе предусмотрены пандусы и лифты для маломобильных учеников.

Также во дворе учебного заведения оборудуют спортивную площадку.

Своих учеников новая школа примет к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Ступино
18 марта 2024, 22:47
Восемь компаний представят Подмосковье на премии «Золотой Медвежонок» в сфере товаров для детей
Медиасток.рф
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Восемь подмосковных предприятий примут участие в XIV национальной премии «Золотой медвежонок» в сфере товаров и услуг для детей.  Церемония награждения победителей состоится 16 апреля на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, подмосковные предприятия производят эко-подарки, книги, детскую посуду, средства по уходу за полостью рта и другие товары.

Всего в регионе работает более 100 предприятий, выпускающих детские товары, и Московская область на первом месте по стране в этой индустрии. Производители, работающие в регионе, могут рассчитывать на несколько видов поддержки, включая федеральные и региональные субсидии.

Премия «Золотой медвежонок проводится с 2010 года. Победителей определяет научный, отраслевой и индустриальный экспертный совет.

Заявки на участие в премии подали более 120 компаний из 25 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес конкурсы
18 марта 2024, 21:47
Школу в микрорайоне Заветы Ильича в Пушкино капитально отремонтируют к сентябрю
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Строители возвели наружные и внутренние стены, проложили инженерные сети и установили окна в школе в микрорайоне Заветы Ильича города Пушкино. Капитальный ремонт «Образовательного комплекса № 11» выполнили на 29%.

Новая школа, рассчитанная на 550 учеников, после ремонта будет отвечать всем современным требованиям к образовательным учреждениям. Специалисты приступили к подключению водоснабжения, канализации, систем отопления.

По плану капремонта благоустроят и школьный двор, где дети смогут заниматься физкультурой на свежем воздухе, а также проводить линейки и спортивные праздники.

Отремонтированная школа примет учеников в новом учебном году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Строительство Пушкино
18 марта 2024, 20:54
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 18 марта достигли пяти баллов
Медиасток.рф
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Минтранс Подмосковья сообщил о пробках на дорогах 18 марта. Загруженность трасс вечером в понедельник составила пять баллов.

Как рассказали в ведомстве, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Мякининском, Рублево-Успенском, Волковском, Можайском шоссе. Также заторы образовались и на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Водителей призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки
18 марта 2024, 20:42
Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Клину завершили на 85%
ООО «888»
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Строительство многоквартирного дома на улице Мира для переселенцев из аварийного жилья в Клину завершено на 85%. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В девятиэтажном доме квартиры получат 275 семей. Ожидается, что переселенцы смогут отпраздновать новоселье в июне.

Уже завершены черновые отделочные работы в местах общего пользования, продолжается отделка фасадов.

Жители получат квартиры с чистовой отделкой, а в каждой установят электрические плиты. Новоселы смогут гулять в Сестрорецком парке, а также в шаговой доступности - поликлиника, детская школа искусств, магазины и два музея: П. И. Чайковского и фабрики елочных игрушек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе в 2024 году капитально отремонтируют свыше четырех тысяч жилых домов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Строительство

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