Школу на 825 мест достроили у деревни Сабурово в Красногорске

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В Министерстве стройкомплекса Подмосковья напомнили, что школу возвели в рамках нацпроекта «Образование».

Четырехэтажное здание общей площадью более 15 тысяч квадратных метров рассчитано на 825 мест. Для комфортной учебы здесь подготовили классы, специальные кабинеты, IT-полигон, библиотеку, два спортзала, столовую и актовый зал.

Во дворе сделали площадки для спорта и игр, места для спокойного отдыха.

Ранее стало известно, что президентский проект по капитальному ремонту школ позволит обновить около 50 учебных заведений в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул , что принципиально важно выполнить эти работы точно в срок.

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