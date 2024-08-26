26 августа 2024, 09:58

Школу на 600 мест построят в ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищах

Министерство жилищной политики Московской области
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Новую школу для 600 учеников возведут в ЖК «Пироговская Ривьера» городского округа Мытищи. Разрешение на строительство выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Школу оборудуют всем необходимым для обучения и комфортного пребывания. Внутри будут спортивные и актовые залы, библиотека, столовая и медицинский блок. Во дворе сделают беговые дорожки и площадки для игры в волейбол, футбол и баскетбол. Территорию благоустроят и озеленят.

ЖК «Пироговская Ривьера» находится в 12 километрах от МКАД по Осташковскому шоссе, на берегу Пироговского водохранилища. На территории жилого комплекса уже работают детский сад, амбулаторный комплекс со взрослой и детской поликлиниками, магазины и салон красоты.

Отмечено, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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25 августа 2024, 19:44
Участники клуба «Любимый сад» озеленили территорию больницы в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки активисты клуба «Любимый сад» под руководством Татьяны Смирновой провели масштабные работы по озеленению территории вблизи педиатрического корпуса Химкинской клинической больницы. Они высадили десятки растений и цветов, включая туи, гортензии, шалфей, розы, сирень, спирею, флоксы и сосны.

Главный врач медучреждения и муниципальный депутат Владислав Мирзонов активно поддержал инициативу.

«Мы все дружно готовимся отметить долгожданный праздник - нашему городу исполняется 85 лет. За время моей работы в Химках округ значительно преобразился, становится всё краше благодаря благоустройству парков, скверов и социальных объектов», - отметил он.

Клуб «Любимый сад», созданный в 2021 году на базе городской библиотеки № 3, объединяет более 50 участников.

Кроме озеленения, клуб активно занимается сбором гуманитарной помощи для зоны проведения СВО, плетя маскировочные сети и шьет одежду.

Инициативу по высадке живой изгороди также поддержал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, который передал цветы и растения клубу.

«В рамках федерального проекта „Городская среда“ мы совместно с клубом делаем наш муниципалитет комфортнее. Подбираем саженцы из питомников и высаживаем их на определенных локациях. В этом году выбрали территорию Химкинской больницы, но планируем благоустроить и другие зоны», - подчеркнул депутат.

Напомним, что недавно в округе завершили оформление главной центральной клумбы на площади Ленина, где было высажено более 65 тысяч растений, включая бегонии, петуньи и пеларгонии.

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Благоустройство Больницы Химки
25 августа 2024, 19:11
Девятый поезд «Иволга 4.0» на МЦД-3 стал доступен жителям Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Городской округ Химки радостно сообщает о запуске нового поезда «Иволга 4.0» на третьем Московском центральном диаметре. Это уже девятый поезд, который начал курсировать по маршрутам МЦД-3, и он обещает сделать поездки еще более комфортными для пассажиров.

Современные вагоны «Иволги 4.0» оборудованы всем необходимым для удобства. Пассажиры могут наслаждаться современными креслами с откидными подлокотниками и подголовниками, а также использовать устройства для подзарядки гаджетов. Поручни с мягкими подвесными ручками, система климат-контроля и адаптивное освещение - все это создает приятную атмосферу во время поездки. Информационные табло помогут пассажирам не пропустить свою остановку, предоставляя актуальные данные о маршруте.

Обновление подвижного состава на Московских центральных диаметрах будет продолжаться, и специалисты планируют полностью обновить поезда на диаметре до конца этого года.

Отметим, что железнодорожная станция в городском округе Химки стала одной из самых популярных на МЦД-3 с начала года. По данным статистики, поезда перевезли более 60 миллионов пассажиров на этом направлении, а всего за время работы МЦД-3 было зафиксировано свыше 100 миллионов поездок.

Кроме того, в целях повышения безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры в Химках установлены три камеры с функцией распознавания лиц, фиксирующие нарушения правил безопасности. Видеонаблюдение охватывает станции «Химки» и «Подрезково», а всего в Подмосковье установлено 125 камер на 69 станциях.

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Химки Поезда
25 августа 2024, 18:07
Глава Жуковского Борис Аубакиров подписал соглашение о развитии самбо
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В рамках празднования Дня города Жуковский главой Борисом Аубакировым подписаны несколько значимых соглашений о сотрудничестве. Первое заключили Централизованная библиотечная система городского округа Жуковский и Мемориальный дом-музей Жуковского, расположенный в селе Орехово Владимирской области.

В честь этого события в городском парке работала интерактивная площадка «В гостях у Николая Егоровича Жуковского». Посетители могли ознакомиться с уникальными экспонатами из коллекции музея и даже совершить виртуальный полет над малой родиной великого ученого.

Второе соглашение направлено на развитие самбо в Жуковском. Его подписали глава города Борис Аубакиров и президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин. На мероприятии также присутствовали депутаты Московской областной Думы Игорь Коханый и Игорь Чистюхин.

«Жуковский является одним из лидеров среди городов Московской области по развитию самбо. Здесь воспитали не одно поколение чемпионов мира, Европы и России по этому виду спорта, и традиции самбо в нашем городе очень сильны», - отметил Сергей Фомкин.

Подписанные соглашения стали важным шагом к укреплению культурных и спортивных связей Жуковского с другими регионами, а также к поддержке местных традиций и талантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Праздники Спортсмены Жуковский
25 августа 2024, 17:57
Сбор гумпомощи для жителей Курской области прошел в Жуковском
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В Жуковском в рамках празднования Дня города прошел сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей. Локация для «СВОих» работала в городском парке.

Жители активно участвовали в акциях, плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи. Кроме того, они принесли одежду, продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты для нуждающихся.

«Нам помогли наши волонтеры, молодогвардейцы и общественные организации. Благодарю их, а также жителей города, которые не остались в стороне и приняли участие в этой благотворительной акции. Ваша поддержка очень важна», - отметил глава Жуковского Борис Аубакиров.

Напомним, что в здании администрации города также был организован сбор гуманитарной помощи, в ходе которого было собрано более 100 килограммов необходимых вещей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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Волонтеры Жуковский Курская область

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