Школу на 550 мест откроют в Немчиновке к 1 сентября

Образовательное учреждение построено в рамках государственной программы Московской области. На строительной площадке задействованы около 40 рабочих, которые занимаются отладкой оборудования, а также установкой мебели и благоустройством территории.

Начальная школа сможет принять 200 учащихся. В ней будут расположены учебные классы, игровые группы продленного дня, а спортивный зал будет оборудован раздевалками, тренерскими и душевыми.

Блоки основной и старшей школы рассчитаны на 350 школьников и будут оснащены учебными классами и лабораториями, мастерскими, спортивным залом, аудиторией на 200 человек, библиотекой, медицинскими кабинетами и столовой на 275 посадочных мест. Общая площадь новой школы составляет 11,7 тысяч квадратных метров.

Это будет первая школа в поселке Немчиновка, что позволит местным детям учиться поблизости от дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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