Школу на 1675 мест построят в Ленинском округе до конца 2025 года
Строительство самой большой школы продолжается в муниципалитете. Глава Министерства жилищной политики Подмосковья Елена Волкова и руководитель Ленинского округа Станислав Каторов проверили ход работ на объекте.
Общая строительная готовность школы составляет 67%, проведено около 70% коммуникаций. На стройплощадке работают свыше 60 человек и семь единиц техники. Специалисты проводят наружную сеть канализации, выполняют кровельные работы, монтаж фасадных панелей, систем вентиляции, электроснабжения и пожаротушения.
Глава Ленинского округа Станислав Каторов рассказал, что школа на территории жилого комплекса «Первый квартал» строится за счет внебюджетных источников финансирования.
«Это быстроразвивающийся микрорайон, и востребованность социальной инфраструктуры здесь высокая. Школа будет выполнена по нестандартному проекту со множеством интересных деталей», - отметил Станислав Каторов.
Министр жилищной политики Наталья Сполохова подчеркнула, что новые технологии позволят застройщику значительно сократить сроки работ. «Поэтому, несмотря на большие площади здания и объемы работ, рассчитываем, что объект будет введен в эксплуатацию до конца 2025 года», - сообщила она.