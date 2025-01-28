Школу на 1675 мест построят в Ленинском округе до конца 2025 года

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Общая строительная готовность школы составляет 67%, проведено около 70% коммуникаций. На стройплощадке работают свыше 60 человек и семь единиц техники. Специалисты проводят наружную сеть канализации, выполняют кровельные работы, монтаж фасадных панелей, систем вентиляции, электроснабжения и пожаротушения.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов рассказал, что школа на территории жилого комплекса «Первый квартал» строится за счет внебюджетных источников финансирования.

«Это быстроразвивающийся микрорайон, и востребованность социальной инфраструктуры здесь высокая. Школа будет выполнена по нестандартному проекту со множеством интересных деталей», - отметил Станислав Каторов.

Министр жилищной политики Наталья Сполохова подчеркнула, что новые технологии позволят застройщику значительно сократить сроки работ. «Поэтому, несмотря на большие площади здания и объемы работ, рассчитываем, что объект будет введен в эксплуатацию до конца 2025 года», - сообщила она.