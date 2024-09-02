Школу на 1550 мест в ЖК «Южная Битца» открыли в Ленинском округе

Школа на 1550 мест стала структурным подразделением Бутовской школы № 1. На торжественном открытии побывал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, городской прокурор Видного Игорь Фокин, руководитель УМВД России по округу Сергей Астахов, а также муниципальные депутаты.

«Это первая школа на территории нового микрорайона. Он активно застраивается, заселяется жителями, и наличие социальной инфраструктуры в шаговой доступности - один из важнейших вопросов. Эту школу мы построили по госпрограмме Московской области в рамках национального проекта „Образование“, - прокомментировал Станислав Каторов.

Для школьников построили актовый зал на 600 мест, библиотеку с читальным залом, три зала для занятий спортом и хореографией, медиацентр и обеденную зону. Рядом со школой есть волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка и полоса препятствий.

В учреждении запустили 12 кружков и секций. В планах проводить стажировки для педагогов и мастер-классы для детей в сотрудничестве со «Сбербанком России».

С Днем знаний ребят поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В нашем округе, как и по всему региону, существует замечательная традиция - в первый учебный день воспитанникам начальных классов вручаем мороженое от губернатора Московской области. Эта акция ежегодно организуется командой губернатора, чтобы помочь детям начать путь к знаниям. Мороженое специально изготовлено для школьников Подмосковья, а упаковка разработана индивидуально. На каждой пачке написано пожелание: „Успехов и побед“», - сказал заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман.

Отметим, что в школе начали учиться около 500 ребят. Всего в Ленинском округе в первый день нового учебного года открыли три новые школы общей вместимостью 3287 мест.

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