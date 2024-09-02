02 сентября 2024, 17:17

Школу на 1550 мест в ЖК «Южная Битца» открыли в Ленинском округе

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Новую школу построили в микрорайоне «Южная Битца» Ленинского округа. В школе начали учиться около 500 ребят.

Школа на 1550 мест стала структурным подразделением Бутовской школы № 1. На торжественном открытии побывал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, городской прокурор Видного Игорь Фокин, руководитель УМВД России по округу Сергей Астахов, а также муниципальные депутаты.

«Это первая школа на территории нового микрорайона. Он активно застраивается, заселяется жителями, и наличие социальной инфраструктуры в шаговой доступности - один из важнейших вопросов. Эту школу мы построили по госпрограмме Московской области в рамках национального проекта „Образование“, - прокомментировал Станислав Каторов.

Для школьников построили актовый зал на 600 мест, библиотеку с читальным залом, три зала для занятий спортом и хореографией, медиацентр и обеденную зону. Рядом со школой есть волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка и полоса препятствий.

В учреждении запустили 12 кружков и секций. В планах проводить стажировки для педагогов и мастер-классы для детей в сотрудничестве со «Сбербанком России».

С Днем знаний ребят поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В нашем округе, как и по всему региону, существует замечательная традиция - в первый учебный день воспитанникам начальных классов вручаем мороженое от губернатора Московской области. Эта акция ежегодно организуется командой губернатора, чтобы помочь детям начать путь к знаниям. Мороженое специально изготовлено для школьников Подмосковья, а упаковка разработана индивидуально. На каждой пачке написано пожелание: „Успехов и побед“», - сказал заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман.

Отметим, что в школе начали учиться около 500 ребят. Всего в Ленинском округе в первый день нового учебного года открыли три новые школы общей вместимостью 3287 мест.

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Школы Ленинский округ
02 сентября 2024, 16:27
Лекцию о диабете проведут в клубе «Активное долголетие» в Лобне 5 сентября
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Сотрудники Лобненской больницы приглашают всех желающих на лекцию на тему «Сахарный диабет и его профилактика», которая состоится в четверг, 5 сентября, в 11:00. Мероприятие пройдет по адресу: улица Молодежная, 4.

После лекции участники смогут бесплатно сделать прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. Для участия необходимо иметь при себе СНИЛС или страховой полис.

Клуб «Активное долголетие» регулярно проводит встречи со специалистами различных профилей. Записаться на мероприятия могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Для получения дополнительной информации и записи обращайтесь по телефону: 8 (495) 579-46-61.

Напомним, что в Лобне завершается строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену, открытие которой планируется в 2024 году. Строительство осуществляется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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Лобня Активное долголетие
02 сентября 2024, 15:48
Спортсмены с ОВЗ из Подольска стали победителями «кубка Корсара»
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В Подольске завершились традиционные соревнования «Кубок „Корсара“. В них приняли участие около 80 спортсменов с ограниченными возможностями, включая инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения, а также с общими заболеваниями.

В течение двух дней участники соревновались в различных видах спорта, включая городки, толкание ядра, пулевую стрельбу из пневматической винтовки и пистолета, дартс, жульбак и гиревой спорт. Особое внимание привлекли турниры по настольному теннису и спортивному метанию ножа, которые стали яркими моментами соревнований.

Команда из Подольска продемонстрировала отличные результаты и заняла первое место, обойдя соперников. Второе место досталось команде из Троицка, а третье - команде городского округа Волоколамск.

Организатором мероприятия выступил «Спортивный клуб инвалидов „Корсар“ при поддержке администрации городского округа Подольск и волонтеров Подмосковья. Эти соревнования не только способствовали популяризации адаптивного спорта, но и стали важным событием для формирования духа единства и поддержки среди участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Подольск
02 сентября 2024, 15:36
Гумпомощь для жителей Курска и Белгорода собрали в День города в Люберцах
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Акция «Доброе дело» прошла в День города в Люберцах. Жители округа собрали около 10 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.

На празднике работали несколько пунктов сбора помощи: около дворца спорта «Триумф» и в поселках.

«Депутаты, медицинские работники, коллективы предприятий, молодежные, спортивные и общественные организации, представители СМИ и администрации, а также просто активные жители собрали порядка 10 тонн гуманитарной помощи для Курской и Белгородской областей, а также участников СВО», - рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он поблагодарил жителей за отзывчивость и отметил, что вся помощь будет передана адресно нуждающимся.

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Благотворительность Люберцы Волонтеры
02 сентября 2024, 15:27
Двоих продавцов в Мытищах оштрафуют за ночную торговлю алкоголем
Медиасток.рф
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Сотрудники потребительского рынка и услуг провели рейд по по магазинам Мытищ, где в ночное время торговали алкоголем. Двоих продавцов теперь ждет штраф за нарушение законодательства.

Жалобы на ночную торговлю алкоголем поступили от жителей Мытищ. Первая проверка магазина «Продукты» прошла на улице Мира. Сотрудники администрации округа сделали контрольную закупку двух бутылок пива в ночное время. «Тайные покупатели» без каких-либо преград приобрели слабый алкоголь, а вот крепкий торговец продавать отказался под страхом проверок. Сказал, что можно будет прийти через пару дней. На этом его торговля из-под полы закончилась - сотрудники управления потребительского рынка и услуг себя рассекретили и сдали нарушителя полиции.

Следующим проверили магазин на Вокзальной улице. Туда проверяющие пришли в три часа ночи, и продавец отпустил покупателям виски. Но это не единственное нарушение. Оказалось, что у продавца нет лицензии на продажу алкоголя. Сотрудники полиции конфисковали весь товар.

Жители Мытищ могут сообщить о фактах незаконной торговли алкоголем в управление потребительского рынка и услуг по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30, а также по телефону: 8 (495) 581-13-48 и через электронную почту: potrebrinok2012@yandex.ru.

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Законы Алкоголь Торговля Магазины

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