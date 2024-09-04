04 сентября 2024, 16:27

Школу на 1500 мест открыли в рабочем поселке Боброво Ленинского округа

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В жилом комплексе «Восточное Бутово» в поселке Боброво Ленинского округа начала работать вторая по счету школа. Новый образовательный центр «Лидер» примет в этом году 1500 ребят. Учреждение возвели на средства инвестора.

На открытие школы приехал глава Ленинского округа Станислав Каторов. Он отметил, что заведение уже укомплектовали педагогами и учениками. Благодаря мерам поддержки учителей, которые действуют в Подмосковье, шесть преподавателей прибыли работать в «Лидер» из других регионов.

«Большинство детей перешли сюда из Бутовской первой школы, расположенной рядом. Это позволит учиться в первую смену полутора тысячам ребят, которые раньше учились во вторую», - сказал Станислав Каторов.

В этом учебном году в образовательном учреждении сформировали 30 старших и средних классов, а также более 30 начальных классов. В их числе первый класс, который открыли при поддержке Фонда развития Физтех-школ и Физтех-лицея имени Петра Капицы.

В новом трехэтажном здании заведения площадью почти 30 тысяч квадратных метров обустроили актовый зал, две библиотеки, пять читальных залов, медиацентр, по два хореографических и спортивных зала, пищеблок и столовую. На территории школы построили площадки для мини-футбола, волейбола, баскетбола и воркаута, а также площадки для прогулок групп продленного дня.

Отметим, что всем ученикам начальных классов Ленинского городского округа подарили мороженое от губернатора Андрея Воробьева.

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Школы Ленинский округ
04 сентября 2024, 16:56
Сидения обновили на трибунах стадиона «Орион» в Балашихе
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Реконструкция одного из крупнейших спортивных объектов Балашихи идет полным ходом. На сегодняшний день на трибунах стадиона «Орион» уже обновили сидения.

Полным идет ходом модернизация одного из крупнейших спортивных объектов Балашихи - спорткомплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Уже в сентябре игроки смогут испытать современное покрытие футбольного поля, а болельщики - следить за играми с обновленных трибун.

Сейчас на объекте работает около 200 человек. Специалисты занимаются внутренней отделкой раздевалок и подтрибунных помещений.

«Футбольное поле уже полностью готово. Здесь шел долгий и трудоемкий технологический процесс - укладывали новое покрытие, в основание засыпали кварцевый песок и крошку. При правильной эксплуатации поле прослужит не одно десятилетие на радость игрокам. Кроме того, на поле установили новые мачты освещения, благодаря которым по вечерам будет светло, как днем», - пояснил замначальника управления строительного комплекса компании «БКС» Андрей Кириллов.

К преображению спорткомплекса «Орион» на Пионерской улице приступили в 2023 году. Работы ведутся по губернаторской программе «Спорт Подмосковья».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Ремонтные работы
04 сентября 2024, 16:06
Праздник двора прошел на проспекте Мельникова в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Праздник двора прошел вблизи дома № 1 на проспекте Мельникова в Химках. Организаторы подготовили мастер-классы по изобразительному искусству и рукоделию.

Гости праздника могли поучаствовать в творческих мастер-классах и зажигательной дискотеке. В конце мероприятия детям вручили памятные подарки.

«Прошедшее лето оставляет за собой множество впечатлений и теплых воспоминаний. Чтобы подарить детям радость, мы вместе с театром праздника „Ради Радости“ организовали мероприятие для юных жителей. Я считаю, у нас вышло это отлично, ярко и незабываемо», - рассказал муниципальный депутат Артур Каримов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Праздники Химки
04 сентября 2024, 16:04
Центр образования «Точка роста» открылся в школе № 1 в Зарайске
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Центр образования «Точка роста» открылся в школе № 1 имени дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова в Зарайске. Ученики смогут углубленно изучать профильные предметы.

«Точка роста» - федеральная сеть центров образования в школах. В учреждении № 1 в Зарайске открыли классы естественно-научной и технологической направленностей. Ученики будут профильно изучать и применять на практике знания по технологии, физике, информатике, химии и биологии.

«По программе президента Российской Федерации Владимира Путина, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева , в городском округе Зарайск вот уже пятый год создаются „Точки роста“. Они открывают перед детьми дополнительную возможность заниматься исследованиями, ставить опыты, писать практические работы и, конечно же, представлять свой опыт на различных научных конференциях и конкурсах», - отметил глава округа Виктор Петрущенко.

Отметим, это уже восьмой по счету образовательный центр в городском округе Зарайск.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Зарайск
04 сентября 2024, 15:57
Тренеры по хоккею и атлетике из Мытищ получили жилищные сертификаты
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Жилищные сертификаты в Мытищах выдали по программе «Социальная ипотека» двум тренерам. Владельцы сертификатов получат компенсацию 50% от стоимости квартиры.

Обладателями сертификатов на покупку жилья стали Максим Яшин - тренер спортивной школы олимпийского резерва по хоккею и Владислав Самарин - тренер по легкой атлетике и адаптивному спорту школы «Авангард». Половину от стоимости будущей квартиры в качестве первого взноса они получат от региона по программе «Социальная ипотека». Компенсация суммы основного долга будет выплачиваться ежемесячно в течение 10 лет. Владельцам сертификатов останется выплатить только проценты.

Максим Яшин тренирует спортсменов команды «Атлант» - юношей 2009 года рождения. Работает в специализированной школе олимпийского резерва по хоккею Московской области. Хоккеисты под его руководством становятся призерами и победителями соревнований различного уровня.

Станислав Самарин много лет работает тренером в отделении адаптивного спорта. Он стал чемпионом России в дистанциях на 100 и 200 метров совместно с незрячей спортсменкой Татьяной Альмухаметовой, а также завоевал первенство на летних Играх паралимпийцев.

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Мытищи Социальная ипотека Квартиры

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