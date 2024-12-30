30 декабря 2024, 12:29

Школу на 1320 мест в ЖК «Героев» откроют в Балашихе в 2025 году

Пресс-служба администрации Балашихи
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Четырехэтажное здание площадью 20 тысяч квадратных метров рассчитано на 1320 мест. Оно станет новым учебным корпусом средней школы № 15 в микрорайоне Железнодорожный в 2025 году.

В декабре 2024 года здесь установили оборудование, проложили внутренние инженерные системы, а также благоустроили прилегающую территорию.

«Здание школы станет филиалом школы № 15, новый корпус позволит решить вопрос второй смены. Здесь будет хорошее наполнение: большие спортивные залы, актовый зал, пищеблок, просторные классы и холлы. Уверен, детям и учителям будет комфортно», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Всего будет 55 классов, 20 из которых отведены для начальной школы, 25 - для основной и 10 - для старшей. В здании появятся библиотека, медиатека, два спортивных зала, просторная столовая и актовый зал на 600 мест. Во дворе школы будет свой стадион и спортивные площадки для занятий на свежем воздухе. По-соседству с будущей школой строят детский сад на 220 мест.

Школы Балашиха
30 декабря 2024, 12:48
Вокальный ансамбль в Волоколамске снял музыкальный клип к Новому году
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Волоколамская «Забава» подарила к Новому году «Снежинку». Музыкальный ансамбль снял клип на популярную новогоднюю композицию и опубликовал в социальных сетях. В нем приняли участие юные жители муниципалитета.

Вокалистки Волоколамского центра культуры и творчества «Родники» снимают новогодний клип в пятый раз. «Забава» - один из самых популярных коллективов в городском округе. Их творчество любят и за пределами муниципалитета, а работы набирают большое количество просмотров в социальных сетях.

В прошлом году вокалистки исполнили композицию «Пять минут», а в этом - «Снежинка».

«Нам помогали люди. Мы искренне благодарны директору „Родников“ Сергею Широкову, Виктору Павельеву, Юрию Павельеву, нашим маленьким актрисам Приходько Анюте, Лебедевой Евочке, Архиповой Ксюше, Шкапкиной Арише, Елтышевой Даше, Киселевой Веронике. Надеемся, что наш клип понравится. Поздравляем всех с Новым годом!», - сказала руководитель «Забавы» Виолетта Маслова.

Посмотреть видео можно на официальной страничке коллектива в социальной сети ВКонтакте.

Новый год Волоколамск
30 декабря 2024, 12:46
Досрочно открытый мост через реку Молодильню проверили в Истре
Сергей Олексюк
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Движение по новому мосту через реку Молодильню открыли на месяц раньше намеченного срока в районе деревни Троица городского округа Истра в середине декабря. Протяженность нового двухполосного объекта составляет около 90 метров, включая подходы.

Заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик проверил мост, пообщался с жителями соседних деревень и оценил качество проведенных работ.

Гержик пояснил, что движение по мосту запустили 20 декабря. Он напомнил, что весной этого года старый мост обрушился из-за поднявшегося уровня воды и размытия грунта, и вот теперь жители вновь получили возможность пользоваться новой переправой.

«Сейчас благодаря сооружению жители деревень Троица, Часовня и Гордово и многочисленных СНТ смогут беспрепятственно выехать из деревень в сторону Новорижского шоссе», - указал Гержик.

В процессе строительства моста обеспечили два альтернативных маршрута: временную дорогу рядом со старым мостом и проезд через территорию дачного некоммерческого партнерства «Истринские холмы». С завершением строительства эти временные участки будут ликвидированы. Новая переправа является единственным подъездом к деревням Гордово и Часовня, а также к коттеджному поселку «Истринские холмы».

Для безопасности и удобства людей на новом мосту предусмотрена пешеходная зона. Строителям предстоит завершить работы по берегоукреплению и установить специальные конструкции, которые будут предотвращать размыв моста в период паводков.

Истра Строительство Алексей Гержик Дороги Водители
30 декабря 2024, 12:39
Автобусные рейсы в Балашихе запустят в Новый год и Рождество бесплатно
Пресс-служба администрации Балашихи
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С 31 декабря на 1 января транспорт будет ходить до 3:00. В Рождественскую ночь с 6 на 7 января — до 2:00.

Жители Балашихи в новогоднюю ночь смогут бесплатно воспользоваться проездом на метро и МЦК с 20:00 до 6:00. Для удобства пассажиров, которые захотят посетить церковные службы на Рождество, на МЦД запустят дополнительные утренние и ночные маршруты. С 9 января транспортное обслуживание жителей будет осуществляться по расписаниям рабочего дня.

Праздники Автобусы Балашиха
30 декабря 2024, 12:24
Рабочее движение по объездной дороге поселка Тучково открыли в Рузе
Пресс-служба губернатора МО
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Рабочее движение по новой объездной дороге в поселке Тучково открыли в Рузском городском округе. Эта дорога позволит убрать транзитный транспорт из населенного пункта.

Открытие движения приурочили к мероприятию, на котором присутствовали заместитель председателя правительства и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, местные жители и представители администрации округа.

Гержик отметил, что с сегодняшнего дня грузовой транспорт будет направлен в объезд, что позволит жителям Тучково встретить Новый год без заторов на дорогах. Он добавил, что основной поток грузовиков начнет двигаться по новой трассе после 3 января, когда руководство предприятий перенаправит свои грузовики на объезд.

«Соблюдение правил объезда будут контролировать сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья совместно с представителями администрации», - указал Гержик.

Объездная дорога представляет собой комплексное решение, направленное на разгрузку дорожной сети Тучково. Реализация проекта проходит в несколько этапов. Сейчас открыли рабочее движение на двух этапах, что позволит снизить нагрузку на местные дороги и уровень шума от транзитного транспорта.

Двухполосная дорога на восточной стороне Тучково начинается от улицы Партизан, проходит через железнодорожные пути и соединяется с улицей Силикатной. Протяженность нового объекта составляет 3,2 километра.

Грузовики Алексей Гержик Дороги Водители

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