Школу на 1170 мест построят в ЖК «Люберцы парк»

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу возводит компания «ПИК» за счет внебюджетных средств. Сейчас на объекте монтируют фасад, внутренние коммуникации и ведут отделку корпуса.

В жилом комплексе уже работает детская поликлиника на 155 посещений в смену и два детских сада на 570 мест. На первых этажах домов будут работать магазины, кафе и другие организации.

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