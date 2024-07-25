Школу на 1100 учеников построят в 5-м микрорайоне в Жуковском осенью

Как рассказали в ведомстве, работы проводят за счет федеральных, региональных и муниципальных средств по нацпроекту «Образование». Строительство началось в мае прошлого года и завершится этой осенью. Готовность объекта превысила 74%. Сейчас ам проводят отделку посещений, обустраивают коммуникации и проводят благоустройство территории.

Площадь четырехэтажного здания составит около 17 тысяч квадратных метров. Там обустроят учебные классы, помещения групп продленного дня, два спортивных и один актовый зал, а также библиотечный центр, столовую и другие помещения.

В учреждении будет работать также театральная студия «ШЭСТлэнд».

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