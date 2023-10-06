Школу на 1100 мест построят в Жуковском к 2024 году

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Как рассказали в Минстрое Подмосковья, готовность объекта сейчас составляет около 25%. На площадке трудятся свыше 170 человек.

«Выполняется армирование вертикальных конструкций, кладка наружных и внутренних стен, отделочные работы на уровне технического этажа», - сообщили в ведомстве.

В четырехэтажном здании обустроят секции начальной и старшей школы на 400 и 700 учеников, учебные классы, два спортзала, актовый зал, библиотечный центр и другие помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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