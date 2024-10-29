Школу на 1100 мест построят в поселке Свердловском к 2026 году

Как рассказали в Мособлархитектуре, площадь учреждения превысит 15 тысяч квадратных метров. В здании обустроят спортивный зал, специализированные кабинеты, библиотечный центр с IT-зоной, пищеблок, медкабинет и другие помещения.

Главный вход будет находиться во внутреннем дворе, а потоки учащихся начальной и старшей школ разведут. На территории разместят футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игры в волейбол и баскетбол.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в школы региона привлекли свыше двух тысяч учителей. Он подчеркнул, что это приоритетное направления и важно держать по нему высокую планку.