Школу на 1100 мест построят в деревне Сухарево к декабрю
Школу построят в деревне Сухарево под Мытищами к декабрю. Она будет рассчитана на 1100 мест.
Как рассказали в Минстрое Подмосковья, работы проведут по нацпроекту «Образование». Учреждение построят на Школьной улице.
Сейчас на площадке трудятся 109 человек и шесть машин.
«Уже завершены монолитные работы и устройство кровли. Ведется кладка внутренних стен и перегородок, установка оконных блоков, монтаж инженерных сетей, фасадные работы. Общая стройготовность составляет более 45%», - добавили в ведомстве.
Площадь школы превысит 17 тысяч квадратных метров. В ней обустроят просторные классы, актовый и спортивный залы, столовую и другие помещения. На территории проведут благоустройство, установят игровые зоны.
Открытие учреждение позволит разгрузить учебное заведение в соседнем селе Марфино.
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