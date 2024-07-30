30 июля 2024, 17:34

Школу на 1100 мест построят в деревне Сухарево к декабрю

Минстрой МО
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Школу построят в деревне Сухарево под Мытищами к декабрю. Она будет рассчитана на 1100 мест.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, работы проведут по нацпроекту «Образование». Учреждение построят на Школьной улице.

Сейчас на площадке трудятся 109 человек и шесть машин.

«Уже завершены монолитные работы и устройство кровли. Ведется кладка внутренних стен и перегородок, установка оконных блоков, монтаж инженерных сетей, фасадные работы. Общая стройготовность составляет более 45%», - добавили в ведомстве.

Площадь школы превысит 17 тысяч квадратных метров. В ней обустроят просторные классы, актовый и спортивный залы, столовую и другие помещения. На территории проведут благоустройство, установят игровые зоны.

Открытие учреждение позволит разгрузить учебное заведение в соседнем селе Марфино.

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Мытищи Строительство
30 июля 2024, 17:56
Семья из Серпухова выиграла бесплатное автопутешествие во Владимир
Оргкомитет года семьи
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Одним из победителей всероссийского конкурса «Путешествуй всей семьей!» стала семья Постных из Серпухова. Они выиграли бесплатное путешествие на машине, во время которого впервые посетили Муром, Гороховец и Владимир.

Поездка длилась несколько дней. Взрослые и дети получили новые впечатления, познакомились с древней историей и культурой древних городов Владимирской области, посетили экскурсии и интерактивные программы. Специальный маршрут и культурную программу для Постных подготовили представители Туристского информационного центра Владимирской области.

Для поездки победителям конкурса предоставили микроавтобус, в котором свободно разместилась семья из семи человек: супруги Сергей и Елена и пятеро детей.

«Детям было очень интересно, особенно им понравились прогулка на теплоходе по Оке и программа „В гости к царю Гороху“. У нас есть правило: посещать исторические объекты вместе с детьми, погружать их в историю нашей страны. Поэтому во время путешествий мы везде вместе, и каждое новое место - это увлекательное приключение», - отметил глава семьи.

Сергей и Елена - приемные родители. У них 15 детей и уже двое внуков. Семья любит путешествовать на машине и самую длительную поездку совершила на расстояние 10 тысяч километров.

Конкурс « Путешествуй всей семьей! » приурочен к году семьи в России.

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Путешествия Серпухов конкурсы
30 июля 2024, 17:47
Свыше 65 километров тротуаров построят в Подмосковье до конца года
Минтранс Подмосковья
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В Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается строительство тротуаров вдоль региональных дорог в 20 округах. Всего обустраивают 39 тротуаров протяжённостью более 41 км, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

По словам заместителя председателя правительства, министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, в этом году уже построили 17 тротуаров - около десяти километров. Работы завершили в Чехове, Балашихе и Люберцах. Важно, что тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем, съездами и тактильной плиткой для удобства маломобильных граждан.

Сейчас рабочие приступили к обустройству объектов на участках в деревне Турыгино Раменского округа, между деревнями Рогачево и Семенково, а также в поселке Фруктовая в Луховицах. Всего до конца года в Московской области планируется построить более 65 километров новых тротуаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

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Дороги
30 июля 2024, 17:46
Более 10 тысяч человек посетили «Умную библиотеку» в Химках с начала лета
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Свыше 10 тысяч человек посетили «Умную библиотеку» в городском округе Химки за два месяца лета. В этот период сотрудники выдали читателям более 12 тысяч книг.

«Умную библиотеку» в Химках отметили на федеральном уровне. Учреждение победило в национальном проекте «Культура». Для капремонта библиотеки, закупки нового оборудования и обновления книжного фонда выделили средства из муниципального и федерального бюджетов.

«Мне, как человеку, рожденному и живущему в Химках, приятно, что мы смогли вдохнуть новую жизнь в эту историческую библиотеку. Теперь она стала новым центром притяжения наших жителей. Тут регулярно проходят самые разнообразные мероприятия», - поделилась муниципальный депутат городского округа Химки Инна Монастырская.

Всего в Химках с начала лета жители получили более 90 тысяч книг из библиотек. Чаще всего химчане выбирали художественную литературу, публицистику и классические произведения из школьной программы.

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Книги Химки
30 июля 2024, 17:43
Инженер «Истока» из Фрязино выиграл отборочный этап конкурса профмастерства
АО «НПП «Исток» им. Шокина»
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Инженер АО «НПП „Исток“ им. Шокина» Александр Ключников выиграл отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Время первых» в компетенции «Фрезерные работы на станках ЧПУ». За короткое время он изготовил деталь по чертежам в дистанционном формате.

Инженер АО «НПП „Исток“ им. Шокина» Александр Ключников выиграл отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Время первых» в компетенции «Фрезерные работы на станках ЧПУ». За короткое время он изготовил деталь по чертежам в дистанционном формате.

Конкурс проходил удаленно. Александр Ключников должен был изготовить деталь на станке по чертежу, который прислали организаторы. Весь процесс фиксировался на камеру.

«Сложность была в том, что на подготовку давалось очень мало времени. Чертеж выдали за 15 минут до начала, то есть заранее не знал, какую именно деталь нужно будет сделать. На выполнение самого задания отводилось всего четыре часа - за это время необходимо было создать 3D-модель, написать программу для обработки на станке, собрать и настроить станок, изготовить деталь. Чтобы справиться с задачей, нужно было применить все свои профессиональные знания и навыки», - рассказал Александр Ключников.

Инженер производственно-технического комплекса металлообработки прошел вперед и теперь ему предстоит показать мастерство в финале чемпионата «Время первых». Мероприятие пройдет в августе в очном формате.

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Фрязино конкурсы

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