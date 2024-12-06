Школу на 1100 мест откроют в Лосино-Петровском в 2026 году

На улице Гоголя капитально ремонтируют детский сад «Ивушка», которому почти шестьдесят лет. Завершить работы планируют осенью 2025 года. На той же улице прокладывают новую теплотрассу: она станет резервной для отопления.

В микрорайоне Лукино-Варино строится школа на тысячу сто мест. Учебное заведение планируют открыть 1 сентября 2026 года. По словам Александра Толмачева, дети из этого района ранее учились в соседних поселках, а теперь смогут ходить в школу рядом с домом.

Еще один важный объект - новая поликлиника. Она примет первых пациентов уже в марте 2025 года. Здесь предусмотрены отделения для детей и взрослых, дневной стационар и кабинеты узких специалистов. В день поликлиника сможет обслуживать до трехсот двадцати человек.

Александр Толмачев отметил, что строительство идет по графику, и жители активно участвуют в общественном контроле. «Все объекты важны, и мы делаем все, чтобы они появились в срок», - подчеркнул депутат.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».