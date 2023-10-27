Школу на 1,1 тысячи мест построят в микрорайоне 10А в Реутове

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов проинспектировал ход строительных работ на территории будущей школы на 1100 мест в 10А микрорайоне.

«Сегодня мы на большом и долгожданном объекте - проверили, как продвигаются работы по строительству школы на 1100 мест в 10А микрорайоне. Важный этап в строительстве - фундамент. Сейчас более 40 строителей на площадке трудятся над закладкой основы будущей школы: полностью залит подвальный этаж, заполняют грунтом котлован и пазухи фундамента. Также сейчас подрядчик подготавливает три зоны для кранов под монолитные работы», - рассказал Станислав Каторов.

Он отметил, что следующим этапом в строительстве школы в Реутове станет возведение первого этажа образовательного учреждения.

«В декабре 2023 года планируем приступить к строительству второго и третьего этажей школы. До марта 2024 года будут завершены все монолитные работы. Первоочередная задача, которую перед нами ставит губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, - дети должны пойти в новую, большую, с передовыми технологиями школу как можно скорее», - подытожил Каторов.

В пресс-службе округа также рассказали, что весь основной фасад здания будет выполнен из металлокассет, клинкерной плитки, декоративных вертикальных ламелей.

Новое учреждение станет одним из самых крупных в Реутове, оно войдет в состав школы № 10. Его площадь составит 19 тысяч квадратных метров. Обучение в новом учреждении будут проходить 1100 человек.

В здании разместятся учебные классы, кабинеты внеурочной деятельности, два спортивных и актовый залы, библиотечно-информационный центр, а также столовая с пищеблоком и медицинский блок. Прилегающую территорию благоустроят: здесь создадут все условия и для занятий спортом, и для активных игр на воздухе.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Глава городского округа Реутов Станислав Каторов проинспектировал ход строительных работ на территории будущей школы на 1100 мест в 10А микрорайоне.

«Сегодня мы на большом и долгожданном объекте - проверили, как продвигаются работы по строительству школы на 1100 мест в 10А микрорайоне. Важный этап в строительстве - фундамент. Сейчас более 40 строителей на площадке трудятся над закладкой основы будущей школы: полностью залит подвальный этаж, заполняют грунтом котлован и пазухи фундамента. Также сейчас подрядчик подготавливает три зоны для кранов под монолитные работы», - рассказал Станислав Каторов.

Он отметил, что следующим этапом в строительстве школы в Реутове станет возведение первого этажа образовательного учреждения.

«В декабре 2023 года планируем приступить к строительству второго и третьего этажей школы. До марта 2024 года будут завершены все монолитные работы. Первоочередная задача, которую перед нами ставит губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, - дети должны пойти в новую, большую, с передовыми технологиями школу как можно скорее», - подытожил Каторов.

В пресс-службе округа также рассказали, что весь основной фасад здания будет выполнен из металлокассет, клинкерной плитки, декоративных вертикальных ламелей.

Новое учреждение станет одним из самых крупных в Реутове, оно войдет в состав школы № 10. Его площадь составит 19 тысяч квадратных метров. Обучение в новом учреждении будут проходить 1100 человек.

В здании разместятся учебные классы, кабинеты внеурочной деятельности, два спортивных и актовый залы, библиотечно-информационный центр, а также столовая с пищеблоком и медицинский блок. Прилегающую территорию благоустроят: здесь создадут все условия и для занятий спортом, и для активных игр на воздухе.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».