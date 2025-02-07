Школу молодых театральных критиков откроют в Подмосковье в марте

Читайте нас в:

Первый этап пройдет с 24 марта по 22 апреля в дистанционном формате. Основной этап будет проходить с 23 мая по 1 июня под руководством самых известных критиков во время старейшего в России театрального фестиваля «Мелиховская весна».

«Формирование профессионального театрального критика - процесс долгий, трудоемкий, невозможный вне школы, вне профессиональной преемственности. Если мы хотим сохранять и развивать национальное театральное искусство, мы должны сберегать, развивать и поддерживать национальный институт театральной критики», - подчеркнула генеральный директор музея-заповедника «Мелихово» Анастасия Журавлева.

Конкурс позволит юным специалистам поработать с «живым» материалом, а не с записями, перенять опыт экспертов, наладить связи, а также продемонстрировать свое мастерство.

Подробную информацию о работе школы можно узнать на сайте «Мелихово».