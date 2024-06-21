21 июня 2024, 16:24

Школу-интернат для детей с ОВЗ отремонтируют в Павловском Посаде к сентябрю

Минстрой МО
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Капитальный ремонт школы-интерната на улице Тимирязева продолжается в Павловском Посаде. На данный момент готовность объекта достигла 50%, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«Рабочие ведут кровельные работы, монтаж системы вентиляции и отопления, устройство бетонного основания под полы, стяжку пола, штукатурку стен, электромонтажные работы», - отметили в ведомстве.

В школе-интернате обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается, что обновленное здание примет ребят уже 1 сентября 2024 года.

Согласно плану, в образовательном учреждении обновят фасад, заменят кровлю и входные группы, благоустроят внутренние помещения, а также установят новые окна и двери. Помимо этого, в школу поставят современное оборудование и мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.

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Дети Школы Павловский посад
21 июня 2024, 17:35
Два соревнования профмастерства прошли в колледже «Энергия» в Подмосковье
Министерство образования МО
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Итоговый этап национального чемпионата «Профессионалы» прошел в подмосковном колледже «Энергия».

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, мероприятие прошло на базе Центра оборонно-промышленной подготовки в Реутове. Участники показали свои навыки в компетенции «Лазерные технологии». Задания приблизили к условиям реального производства. Они включали лазерную резку, точечную сварку и моделирование цифрового двойника.

В Балашихинском структурном подразделении колледжа также прошел чемпионат профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс». Там умения в области малярного дела и сухого строительства показали представители 12 регионов страны.

Колледж «Энергия» активно участвует в конкурсах и дает студентам возможность показать свои способности на высоком уровне.

«Это событие подчеркивает важность практического обучения и подготовки квалифицированных специалистов для будущего страны», - отметили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Школы Павловский посад
21 июня 2024, 17:32
Подмосковье вошло в число призеров федерального индекса «IQ городов»
Медиасток.рф
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Итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства — «IQ городов» — за 2023 год подвели в Перми. Пять городов Московской области стали призерами.

Речь идет о Дубне, Ивантеевке, Реутове, Химках и Электростали. Населенные пункты вошли в число лидеров в категориях «административные центры» и «крупные города».

«Подмосковные города шестой год подряд входят в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Индекс «IQ городов» включает в себя множество показателей, в том числе цифровизацию энергетики, ЖКХ, строительства, безопасности и других сфер. По словам министра, регион вошел в топ-10 во многом благодаря реализации проекта «Умный город», который помогает формировать систему эффективного управления городским хозяйством и создавать безопасные и комфортные условия для жителей.

Помимо этого, в Московской области реализуют проект «Светлый город». В его рамках проводят мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения. С 2017 года почти в 900 дворах Подмосковья появились современные светильники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
21 июня 2024, 17:17
Школьница Дарья Тамбеева из Воскресенска получила 200 баллов на ЕГЭ
Светлана Плотникова
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Выпускница из Лобни Дарья Тамбеева добилась выдающихся результатов на Едином государственном экзамене. Она набрала по 100 баллов на экзаменах по русскому языку и литературе.

Дарья рассказала, что начала готовиться к ЕГЭ еще летом перед одиннадцатым классом. Сначала это была самостоятельная работа, а затем подключилась помощь учителей и репетиторов.

По словам директора лицея имени Стрельцова Андрея Копцова, выпускники ежегодно демонстрируют высокие результаты на экзаменах и олимпиадах.

Напомним, что в этом году Даша достигла финала всероссийской олимпиады школьников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЕГЭ Школьники Воскресенск
21 июня 2024, 17:15
Около 6 тысяч домов Подмосковья подключили к газу с начала года
Мособлгаз
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Около шести тысяч домовладений подключили к централизованному газоснабжению с начала 2024 года. Специалисты также проложили 60 километров новых газопроводов.

Планируется, что до конца года будет построено еще 800 километров сетей. В рамках президентского проекта газом обеспечены дома 315 тысяч жителей из 2812 населенных пунктов региона. Все населенные пункты, участвующие в программе социальной газификации, отмечены на интерактивной карте.

Вице-губернатор Московской области и министр энергетики региона Евгений Хромушин подчеркнул, что программа социальной газификации стала самым крупным проектом по газификации в России.

«На сегодняшний день мы выполнили пуск газа в 52,7 тысячи домовладений. В 2024 году планируем выполнить 20 тысяч пусков газа, а это значит, что еще 60 тысяч жителей Подмосковья получат тепло и уют в свои дома», - указал Хромушин.

Для удобства подключения к газу рекомендуется заключить комплексный договор с Мособлгазом, включающий в себя проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, техническое обслуживание газового оборудования и поставку газа. В регионе также действуют льготы для подключения к газу, заявку можно подать на портале госуслуг.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Газ Социальная газификация

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