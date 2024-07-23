23 июля 2024, 14:57

Школу-интернат для детей с ОВЗ отремонтируют в Луховицах в 2025 году

Минстрой МО
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Тендер на выполнение капитального ремонта Белоомутской школы-интерната для детей с ОВЗ подвели в Луховицах. Работы выполнит компания «Основание».

В Минстрое Подмосковья сообщили, что по итогам конкурса заключен контракт на проведение комплекса работ. Подрядчику предстоит капитально отремонтировать здание интерната в поселке Белоомут. Здесь нужно обновить кровлю, фасад и входные группы, заменить инженерные сети, сантехнику, окна и двери. Внутри школы потребуется выполнить чистовую отделку, а во дворе - благоустройство.

Ремонт нужно выполнить к 1 сентября 2025 года.

Большой образовательный комплекс «Полет» на берегу Москвы-реки достраивают в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма. Школу и детский сад возводят с большим опережением по срокам и откроют на год раньше намеченного, о чем сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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Луховицы
23 июля 2024, 15:35
Более 160 инвестпроектов на «земле без торгов» запустили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО
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Свыше 160 инвестиционных проектов, землю для которых предоставили по упрощенной схеме — без проведения торгов, реализуются в Подмосковье. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Их запуск даст региону не только 13,7 тысяч новых рабочих мест, но и позволит привлечь инвестиции в размере 248 миллиардов рублей», - пояснила Зиновьева.

В ведомстве привели в пример запуск производственно-складского корпуса в Мытищах на льготной земле. В действующем производственно-складском комплексе «Технопарк „Пирогово“, предприятие реализует крупный проект по расширению технопарка. Площадь земельного участка, предоставленного без проведения торгов под эти цели, составляет 2,3 гектара.

Подобрать площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области, напомнили в Министерстве.

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Инвестиции Рабочие места
23 июля 2024, 15:27
Общественника Панченко из Солнечногорска поздравили с 90-летним юбилеем
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Член Общественной палаты городского округа Солнечногорск Виктор Панченко отметил 90-летний юбилей. Активист является кандидатом технических наук, заместителем председателя Правления Межрегиональной общественной организации ветеранов Вооруженных сил «Ракетно-космическая оборона». Виктор Панченко — генерал-майор в отставке.

Депутат Совета депутатов Солнечногорска Алексей Панкратов поздравил юбиляра и передал подарки от имени главы муниципалитета Константина Михалькова.

«Виктор Павлович принимает активное участие в социально-значимых мероприятиях и проектах, проводимых в городском округе. Благодарю за работу и желаю крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни!» - отметил Алексей Панкратов.

Виктор Панченко неоднократно награждался грамотами Правительства Московской области, руководства городского округа Солнечногорск за инициативу и успехи в развитии местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни.

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Праздники Солнечногорск Ветераны Депутаты
23 июля 2024, 15:22
Певица из Химок завоевала серебро международного конкурса «Славянский базар»
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Екатерина Кузина из Химок заняла второе место на международном вокальном конкурсе «Славянский базар», а также стала обладательницей кубка Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.

В первый день Екатерина Кузин исполнила песню «Колыбельная» под аккомпанемент Президентского оркестра Республики Беларусь. На второй - композицию Уитни Хьюстон «I have nothing». Жюри, в числе которых была советская артистка Роза Рымбаева, высоко оценили выступление химчанки. Девушка уступила конкурентке всего один балл и завоевала серебро.

«Это, наверное, самый чудесный фестиваль, в котором я участвовала. В нем было замечательно все: от организации до самого выступления. Отношение к участникам было очень дружественным и трепетным. Беларусь предстала очень теплой страной. Это участие ещё больше помогло мне поверить в себя и в то, что я на правильном пути. Слова зрителей, их радость и эмоции - это самое ценное», - поделилась певица Екатерина Кузина.

Фестиваль «Славянский базар» проходит ежегодно на протяжении 15 лет. В 2000 году организаторы установили рекорд, собрав на одной сцене представителей всех славянских народов. В разное время здесь выступали Николай Басков, Филипп Киркоров, София Ротару, Григорий Лепс, Лев Лещенко и другие певцы российской эстрады.

В этом году конкурс проходил в Витебске. Участие в нем приняли артисты из 15 стран, в том числе Болгарии, Венесуэлы, Испании, Италии, Турции, Хорватии и Чехии.

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Химки
23 июля 2024, 15:03
МЖД назначила дополнительную остановку 27 июля из-за фестиваля под Чеховом
МЖД
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Дополнительную остановку будут делать восемь поездов Курского и Рижского направлений 27 июля, в день проведения музыкально-исторического фестиваля «Гуляй город» под Чеховом. Они будут останавливаться на платформе Молоди. Об этом сообщили Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Изменения коснутся поездов: № 6334/6333 Новоиерусалимская - Чехов - прибытием в 11:05 в Молоди; № 6958/6168/6167 Тула-1-Курская - Румянцево - 12:31; № 6963 Москва-Пасс-Курская - Тула-1-Курская - 16:08; № 6962/6196/6195 Тула-1-Курская - Румянцево - 14:55; № 6216/6215 Серпухов - Дедовск - 17:33; № 6226/6225 Шарапова Охота - Волоколамск - 18:56; № 6970 Тула-1-Курская - Москва-Пасс-Курская - 21:45; № 6969 Москва-Пасс-Курская - Тула-1-Курская - 22:13.

В ведомстве добавили, что со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах.

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Чехов Поезда

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