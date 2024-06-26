Школу имени Пронина в Звенигороде отремонтируют к 1 сентября

Сейчас строители ведут работы по монтажу фасадов и чистовой отделке, а также занимаются благоустройством. На территории возводят стадион, который во внеурочное время смогут посещать все жители города.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил готовность объекта и поручил подрядчикам решить вопрос с ливневками.

«Капитальный ремонт звенигородской школы № 2 имени Пронина вышел на финишную прямую - готовность составляет уже 95%. На объекте задействовано 48 человек и три единицы техники. Общестроительные работы в школе выполнены, сейчас завершаются чистовая отделка, монтаж фасадов, электрических сетей и слаботочной системы. Рабочие облицовывают плиткой крыльцо, в пищеблоке монтируют систему вентиляции, а на прилегающей территории продолжают благоустройство», - сообщил Иванов.

После окончания работ на спортивной площадке подрядчики вместе с педагогами и учениками школы высадят деревья. Завершающим этапом капремонта станет обновление памятника перед главным входом. Его отреставрируют, а вокруг обелиска уложат плитку.

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