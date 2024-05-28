Школу и детский сад построят в ЖК «Квартал Строгино» в Красногорске

Как рассказали в подмосковном Стройнадзоре, застройщиком станет «Самолет-Строгино Парк». Дом от 12 до 24 этажей будет рассчитан на 737 квартир. На первом этаже разместят аптеку, торговые помещения, бассейн, пункт полиции и МФЦ. В подзесной части будет работать автостоянка на 311 мест.

Недалеко от дома находится благоустроенная набережная и парк, а дорога до станций метро «Строгино» и «Мякинино» на машине составит 10 минут.

На территории ЖК также построят школу на 1100 мест и детски сад на 300 воспитанников.

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