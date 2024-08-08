Школу и детский сад построят в ЖК «Героев» в Балашихе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас на территории ЖК возводят школу, рассчитанную на 55 классов. В четырехэтажном здании монтируют коммуникации, ведут кровельные и другие работы. В учреждении обустроят спортивные залы, библиотеку, а на территории проведут благоустройство. Для жителей также построят еще один детский сад на 220 мест.

Сейчас рабочие проводят чистовую отделку квартир в 405-м корпусе. В разной стадии строительства находятся еще четыре жилых дома.

ЖК расположен рядом с Ольгинским лесопарком и железнодорожной станцией.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».