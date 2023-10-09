Школу для 550 учеников достроят в селе Немчиновка к концу года

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Четырехэтажное здание школы возводят на месте заброшенного института лесного хозяйства. Для учеников обустроят мастерские трудового обучения, библиотечно-информационный центр, медицинский блок, кабинеты иностранных языков, обеденную зону, учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, обслуживающие и технические помещения.

Общешкольные пространства будут равноудалены от блоков младших и старших классов. Это решение позволит разделить потоки школьников.

«Подрядчик делает наружную стену, монтирует внутренние и внешние сети, проводит отделку, ставит окна, благоустраивает территорию. На площадке 218 человек и четыре единицы техники. Достроить объект должны до конца 2023 года. Чтобы успеть к этому сроку, подрядчику необходимо нарастить темпы работ», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

На прилегающей территории оборудуют функциональные зоны: учебно-опытную и хозяйственную. Кроме этого, около учебного заведения появится площадка для школьного автобуса.

«В настоящее время полностью выполнены монолитные конструкции, наружные сети водоснабжения и водоотведения. Сейчас выполняются работы по благоустройству территории, производится кладка перегородок, возведение перегородок из гипсокартона по каркасу металлическому, а также все внутренние инженерные сети», - отметил руководитель проекта Олег Ряузов.

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