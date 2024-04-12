Школу для 1,1 тысячи учеников построят в ЖК «Мытищи Парк»

На строительной площадке трудятся 57 человек, а также несколько машин - два башенных крана и погрузчик. Монолитные работы завершили на 62%, продолжается гидроизоляция стен подвала под обратную засыпку.

Согласно проекту, в школе появятся комфортные классы, мастерские, кабинеты кулинарии, лаборатории, спортзалы и читальные залы. Территорию возле образовательного учреждения также благоустроят: для активного времяпрепровождения обустроят футбольное поле, спортивные площадки, а также экотропы и учебно-опытную зону с огородом.

В жилом комплексе «Мытищи Парк» построят еще одну школу для 850 учеников, детские сады и поликлинику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в регионе к осени. Он отметил важность обновления учебных заведений, поскольку Подмосковье на сегодняшний день является самым быстрорастущим регионом в стране.

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