Школу для 1,1 тысячи учеников построят в жилом комплексе «Мытищи парк»

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Застройщиком четырехэтажного образовательного учреждения выступит группа компаний «Самолет». Школа будет рассчитана на 44 класса по 25 человек от начальной до старшей школы.

«Согласно нашему исследованию, более половины родителей отмечают важность современного оснащения школы, в частности наличие специализированных технических и лабораторных классов, оборудованных спортзалов», - сообщил директор по продукту и аналитике группы «Самолет» Леон Пряжников.

Для учеников обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские по обработке ткани, дерева, металла, кабинеты кулинарии, музыки, ИЗО и черчения. В школе также появятся актовый и спортивный залы, а также библиотечный центр.

Помимо этого, рабочие благоустроят прилегающую территорию. Строительство образовательного учреждения завершится в 2025 году.

Также ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

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