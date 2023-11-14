14 ноября 2023, 13:16

Школу для 1,1 тысячи учеников построят в жилом комплексе «Мытищи парк»

Группа "Самолет"
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Строительство современной школы с двухуровневым актовым залом и амфитеатром продолжается на территории жилого комплекса «Мытищи Парк». В Министерстве жилищной политики Московской области уточнили, что здание будет гармонировать с окружающей застройкой в рамках дизайн-кода «Оттенки севера.

Застройщиком четырехэтажного образовательного учреждения выступит группа компаний «Самолет». Школа будет рассчитана на 44 класса по 25 человек от начальной до старшей школы.

«Согласно нашему исследованию, более половины родителей отмечают важность современного оснащения школы, в частности наличие специализированных технических и лабораторных классов, оборудованных спортзалов», - сообщил директор по продукту и аналитике группы «Самолет» Леон Пряжников.

Для учеников обустроят универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские по обработке ткани, дерева, металла, кабинеты кулинарии, музыки, ИЗО и черчения. В школе также появятся актовый и спортивный залы, а также библиотечный центр.

Помимо этого, рабочие благоустроят прилегающую территорию. Строительство образовательного учреждения завершится в 2025 году.

Также ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что школы-флагманы вывели обучение в Подмосковье на новый уровень.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Мытищи
14 ноября 2023, 13:38
Еще 13 госзакупок появилось в Подмосковье за неделю
г.о. Истра «Глебовская СОШ»
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На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 13 госзакупок. Например, для 15 медучреждений региона закупят расходные материалы для лечения ишемического инсульта.

«В Одинцовском городском округе запланированы работы по строительству блочно-модульной котельной и капитальному ремонту тепловой сети в посёлке дачного хозяйства „Жуковка“», - уточнили в комитете.

Также 10 закупок касались капремонта образовательных учреждений, например, детского сада в Балашихе , Дрезне , Реутове и Ступине и других.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал руководителей городских округов более активно работать с государственным имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ 13 госзакупок. Например, для 15 медучреждений региона закуп ят расходные материалы для лечения ишемического инсульта.

Аукционы
14 ноября 2023, 13:36
Около 3,4 тысячи машин эвакуировали из-за нарушений правил парковки за неделю в Подмосковье
Unsplash
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За неделю с улиц Подмосковья переместили 3,4 тысячи машин из-за нарушений правил парковки. Это на 367 меньше, чем неделей ранее.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, узнать расположение эвакуированной машины можно по телефону Единой справочной службы по перемещенным транспортным средствам 8 (800) 444-58-34 или на сайте Центра безопасности дорожного движения.

Водителей призывают быть аккуратными, не нарушать правила парковки не мешать проезду экстренных служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
14 ноября 2023, 13:28
Баскетбольный клуб из Химок обыграл команду из Тамбова в матче Суперлиги
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над Тамбовом в домашнем матче со счетом 87:57. Встреча прошла в ходе девятого тура нового сезона Суперлиги.

Первая четверть с «Тамбовом» закончилась ничьей - 16:16. Однако во втором периоде соперники химчан взяли лидерство на три очка. После большого перерыва клуб «Химки» изменил тактику: баскетболисты грамотно сыграли в защите, забили серию трехочковых бросков и реализовали несколько быстрых ответов на атаки «Тамбова». По итогу химкинские баскетболисты выиграли с отрывом в 30 очков.

«Каждый матч надо было доказывать и показывать, что мы можем. Во второй половине встречи появился настрой, ребята стали забивать мячи. Третья и четвертая четверти получились очень хорошим», - рассказал главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Андрей Мальцев.

Самыми результативными игроками матча стали Евгений Фидий, Дмитрий Незванкин, Александр Мальцев и Юрий Першин. Баскетбольный клуб «Химки» по окончании восьми матчей Суперлиги набрал 15 очков, что позволило команде возглавить турнирную таблицу.

Следующий матч химчане проведут 16 ноября в баскетбольном центре «Химки» с командой «Русичи» из Курска. Начало игры в 19:00, вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Химки Баскетбол
14 ноября 2023, 13:25
Минтранс Подмосковья призвал водителей сменить летнюю резину на зимнюю
Минтранс Подмосковья
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С приходом холодов Минтранс Подмосковья напоминает водителям, что пора готовить автомобиль к зиме. В том числе, необходимо сменить летнюю резину на зимнюю.

При низких температурах летние шины теряют свою эластичность, а значит, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием.

«Также необходимо зарядить аккумулятор, залить незамерзайку, проверить и при необходимости заменить тормозные колодки, дворники, масло, фильтр и охлаждающую жидкость, смазать замки и уплотнители дверей, поставить новые свечи», - уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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