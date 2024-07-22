Школу для 1,1 тысячи учеников построят в подмосковном ЖК «Одинград» в 2025 году

На данный момент готовность объекта оценивается в 15%. На объекте уже выполнили котлован и фундамент. В настоящее время продолжаются работы по устройству конструкций надземной части здания.

Согласно проекту, общая площадь трехэтажного здания школы составляет около 14 тысяч квадратных метров. В образовательном учреждении оборудуют учебные классы для начальной, средней и старшей школ. Также предусмотрены актовый зал, медицинский и пищевой блоки, обеденный зал и мастерские. Объект возведут с учетом потребностей маломобильных групп населения.

Прилегающую территорию благоустроят - там появятся площадки для игр и отдыха. Завершить все работы планируется в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детсадов к 1 сентября. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий.

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