Школу для 1,1 тысячи учеников построили в Дмитрове с опережением графика

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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный рассказал, что школу построили с опережением графика.

«Ранее начало строительства было запланировано только на 2024 год, но благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева школа уже построена, и в ближайшее время в ней начнут учиться дети», - отметил Поночевный.

В новом современном здании расположены большие холлы, библиотека, просторная столовая и спортзал с душевыми кабинами. В специализированных классах информатики, физики и биологии установят современное оборудование для лабораторных опытов и программирования.

Школа будет доступна для детей с ограниченными возможностями здоровья - в здании предусмотрены лифты и специальные санузлы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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