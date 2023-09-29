Школу для 1,1 тысячи учеников достроят в Мытищах в 2024 году
Новая школа на 1100 мест появится в Мытищах в 2024 году. Ее построят в 1-м Рупасовском переулке в микрорайоне № 25А.
Сейчас на объекте работают 110 рабочих. Они занимаются каменной кладкой и устройством фасада, обустраивают наружные инженерные сети.
В новой школе будут читальные и актовые залы, большие и светлые аудитории. На территории построят стадион. Его включат в программу «Открытый стадион», так что заниматься спортом там смогут все жители микрорайона.
Учебное заведение возводят в рамках реализации федерального проекта «Современная школа».
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