Школу № 5 в Солнечногорске отремонтируют к сентябрю

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Подмосковье запускает расширенную программу багбаунти. Теперь порталу «Здоровье» предстоит пройти оценку уровня защищенности. Принять участие в тестировании можно с 22 апреля по 20 мая.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что защита личных данных пациентов и безопасность медицинской информации являются ключевыми задачами в сфере электронного здравоохранения. По ее словам, участие в специальной программе поможет выявить возможные уязвимости портала «Здоровье», что способствует улучшению работы системы и повышению ее надежности.

Багбаунти представляет собой открытую программу для обнаружения уязвимостей в электронных сервисах за вознаграждение. Граждане Российской Федерации старше 18 лет имеют возможность помочь в выявлении возможных угроз безопасности онлайн-портала «Здоровье» в рамках подмосковной программы багбаунти.

Тестирование проводится на платформе платформе Standoff 365 Bug Bounty , и в зависимости от степени критичности обнаруженных уязвимостей участники получат соответствующее вознаграждение.

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