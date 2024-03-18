Школу № 5 в Солнечногорске модернизируют к новому учебному году

Строители уже приступили к общестроительным работам, которые включают в себя замену кровли, инженерных систем, фасада, оконных блоков. Также предусмотрен капитальный ремонт учебных классов, которые будут оснащены новой мебелью. Помимо этого, на территории школы планируется создать спортивное ядро общей площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Работы по модернизации школы № 5 проводят в рамках президентской программы. В рамках этой же программы предусмотрен и капитальный ремонт лицея № 1 имени Блока, который также должен быть завершен в текущем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился, что всего к осени в регионе отремонтируют 42 школы и 23 детских сада.

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