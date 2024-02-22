Школу № 5 в Солнечногорске капитально отремонтируют к сентябрю

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В школе заменят кровлю, инженерные коммуникации, оконные блоки, расширят пищеблок, отремонтируют фасад и учебные классы, которые оснастят новой мебелью учебные классы. Также на благоустроенной территории организуют спортивную зону площадью более четырех тысяч квадратных метров.

К середине марта помещения подготовят под отделку и начнут монтаж новых инженерных систем. Работы проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

«Все внутренние системы - отопления, электроснабжения, инженерные коммуникации, водно-распределительные устройства меняются полностью. Обновляется внутренняя отделка, фасад, крыша. Фактически, от старого здания остаются только стены, которые выполняют несущую функцию», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В школе № 5 обучается почти 950 человек. На время проведения работ учеников перевели в соседние учебные заведения.

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