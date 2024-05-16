Школу № 5 в Солнечногорске капитально отремонтируют к осени

На объекте работает 56 специалистов. Сейчас они приступили к утеплению фасада здания. Также подрядчик занимается штукатуркой стен, возводит стропильную систему на кровле, ведет монтаж металлических конструкций на втором этаже и делает усиление оконных проемов во всем здании.

«Здание школы № 5 - одно из старейших в нашем округе, его построили в 1940 году. За все время эксплуатации ремонтных работ здесь не проводилось. Масштабные работы по капремонту завершим до 1 сентября 2024 года, чтобы уже в новом учебном году дети обучались в комфортных и современных классах», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В рамках капремонта специалисты выполнят ремонт внутренних помещений школы, замену окон и дверей, инженерных сетей и сантехнического оборудования, обновят кровлю и фасад здания, а также благоустроят прилегающую территорию. В школе установят новую мебель и оборудование.

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