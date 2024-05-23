23 мая 2024, 11:40

Школу № 5 в Солнечногорске капитально обновят к осени

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Капитальный ремонт школы № 5 продолжается в Солнечногорске. Строительная готовность достигла 32%. Работы планируют завершить к 1 сентября.

Здание школы № 5 построено в 1940 году, на сегодняшний день в учреждении обучаеся около 900 человек. На время ремонта большую часть учащихся перевели в новый корпус школы № 4, а также в гимназию № 6 и лицей № 7.

Сейчас на объекте подрядчик полностью завершил все демонтажные работы, на втором этаже уже ведется облицовка стен. Вместе с родителями учащихся ремонт проверил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

«Ход строительных работ идет хорошими темпами. А это не может не радовать. По плану открытие школы после ремонта - 1 сентября 2024 года. Выездные проверки продолжим - следующую проведем уже через пару недель», - отметил Михальков.

Специалисты полностью обновят кровлю и фасад здания, внутренние помещения, инженерные сети и сантехнику, а также благоустроят прилегающую территорию. В школе поставят новую мебель и оборудование. Работы ведутся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

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Школы Солнечногорск Ремонтные работы
23 мая 2024, 12:06
Роды успешно приняли в МОНИИАГ у перенесшей две опухоли мозга женщины
Пресс-служба Минздрава МО
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Врачи МОНИИАГ помогли родить 33-летней женщине. Ранее у нее выявили злокачественную опухоль головного мозга, провели нейрохирургическую операцию и шесть курсов химио- и лучевой терапии.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, не смотря на лечение заболевание вернулось, опухоль вновь начала расти, и женщине провели повторную операцию и дополнительную терапию. Во время беременности пациентку наблюдали нейрохирурги, онкологи и опытные акушеры. По словам старшего научного сотрудника МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани, самым сложным в такой ситуации был риск рецидива заболевания.

«Сама беременность не является причиной образования опухоли головного мозга, но те физиологические изменения, которые происходят в организме женщины во время беременности, могут стать причиной ее повторного развития и других осложнений. Несмотря на возможные риски, благодаря грамотно подобранному лечению и совместной работе врачей разных специальностей, их удалось избежать», - сказала она.

На 40-й неделе пациентке провели кесарево сечение, в результате родился здоровый мальчик весом 2970 граммов и ростом 49 сантиметров. Сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.

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Беременность Врачи Женщины
23 мая 2024, 11:47
Производство мониторов для аппаратов МРТ запустят в Дубне
«ВестМедГрупп»
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Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» запустит производство мониторов для аппаратов МРТ. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Резидент ОЭЗ „Дубна“, компания „ВестМедГрупп“, продолжает расширять линейку своей высокотехнологичной продукции для медицины и систематически выводит на рынок новые решения», - отметила Зиновьева.

По ее словам, новые мониторы будут применять в хирургических, терапевтических и педиатрических отделениях. Разработка компании позволит оценивать состояние пациентов перед операцией, а также наблюдать за жизненно важными параметрами во время анестезии.

Оборудование сможет успешно работать в условиях электромагнитной среды. Один из главных плюсов таких аппаратов заключается в том, что они не создают помех для работы магнитно-резонансного томографа и сами не поддаются воздействию магнитного поля. Это гарантирует точные и качественные измерения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о росте экспорта товаров из Подмосковья за рубеж. Глава региона подчеркнул, что для производителей любой продукции выход на международный рынок - всегда значимый и стратегический шаг.

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Инвестиции Дубна Медицина
23 мая 2024, 11:47
Команда мотофристайла FMX13 выступит в 5 округах Подмосковья летом
Министерство культуры и туризма Московской области
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Команда мотофристайла FMX13 выступит в пяти округах Подмосковья этим летом. Профессиональные спортсмены продемонстрируют экстремальные трюки, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Выступления пройдут 2 июня в Зарайске, 15 июня в Дмитрове, 23 июня в Серпухове, 29 июня в Коломне и 31 августа в Сергиевом Посаде. Спортсмены исполнят трюки высокой сложности, выполнят прыжки с трамплина с элементами акробатических номеров и пируэты в воздухе с мотоциклами.

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на туристическом портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и не только.

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Спортсмены Мотоциклы
23 мая 2024, 11:43
Акция «День без сетей» прошла на Истринском водохранилище в Солнечногорске
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Всероссийская экологическая акция «День без сетей» прошла на Истринском водохранилище в Солнечногорске. Представители надзорных и природоохранных ведомств очистили акваторию от рыбацких сетей, незаконно установленных во время нереста.

Также сотрудники Главрыбвода установили искусственные нерестилища, чтобы помочь рыбам оставить потомство. Акция «День без сетей» проходит ежегодно с целью привлечь внимание общественности к бережному отношению к природе.

Нерестовый запрет действует в Подмосковье с 1 апреля по 10 июня. В этот период рыбалка разрешена только вне нерестовых участков удочками с берега. Ограничения на период нереста введены для сохранения популяции видов рыб.

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Участие в акции приняли специалисты Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, отдела экологии администрации муниципалитета и Союза рыболовов «Сенеж». Они стартовали на восьми лодках от берега вблизи деревни Пятница в разных направлениях. В ходе рейда выявили несколько браконьерских снастей.

«Сети изымают, составляют акты. В связи с нерестовым периодом нарушителям грозит штраф за каждую отловленную рыбу и наказание вплоть до уголовной ответственности», - отметил председатель Союза рыболовов «Сенеж» Сергей Митряшин.

Природа Солнечногорск Экология

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