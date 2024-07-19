Школу № 5 в Лобне отремонтируют в декабре 2024 года

Главное управление Банка России по ЦФО сообщило, в Московской области в мае 2024 года было выдано 8,3 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 39,9 миллиарда рублей. По сравнению с маем 2023 года количество выданных кредитов сократилось на 0,9%, а объем — на 8,5%.

Ипотечный кредитный портфель в Подмосковье за май 2024 года вырос на 0,6% и достиг 1,6 триллиона рублей (прирост в годовом выражении составил 18,4%). Средний срок кредита в мае составил 26 лет. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 6%, а по сравнению с апрелем текущего года - на два процента.

При этом средняя ставка по ипотечным займам в минувшем мае снизилась на 0,5%, если сравнивать с показателями предыдущего месяца, и составила 8,2%.

Всего в рамках программ с государственной поддержкой в мае было выдано 5,9 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 37,6 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита составила 6,4 миллиона рублей.

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