Школу № 5 в Лобне капитально отремонтируют к концу года

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Капитальный ремонт школы № 5 в Лобне начался в конце июня. На стройке работают 23 человека и две единицы техники. На данный момент строители демонтируют старые конструкции: стены, полы, окна и двери.

Подрядчику предстоит обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные системы и сантехнику, провести внутреннюю отделку и установить оборудование для классов, спортивного зала и пищеблока.

Школу № 5 построили в 1960 году. Ученики переедут в капитально отремонтированные помещения к концу года.

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