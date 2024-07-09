Школу № 5 в Лобне капитально отремонтируют к декабрю

Игровую площадку у многоквартирного дома № 153 на Можайском шоссе реконструировали. Рабочие установили новые горки, качели и карусели для детей.

Площадку уложили новым безопасным покрытием, а также обустроили новую песочницу. Все старые игровые элементы убрали.

Также в этом году в Одинцовском округе заменят еще 48 детских площадок. Четыре из них, которые находятся в Голицыно, Часцах, Звенигороде и Новом городке установили в этом году по губернаторской программе. Девять игровых комплексов открыли в прошлом году в Одинцовском округе.

Всего в этом году в Подмосковье модернизируют 697 детских игровых комплексов. Все площадки оборудуют резиновым покрытием, безопасными и удобными игровыми элементами. освещением. На каждой из них будут работать камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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