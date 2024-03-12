Школу № 4 капитально отремонтируют в Сергиевом Посаде к сентябрю

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Как рассказали в Минстрое Подмосковья, демонтажные работы завершены на 70%. В здании обновят фасад, кровли и входне групп, а также окна и двери, сантехнику и коммуникации. В школе установят новое оборудование и мебель.

Школу открыли в 1968 году. Ее площадь превышает четре тысячи квадратных метров.

«Обновление здания школы поможет обеспечить детям в нашем районе возможность обучаться в новом учреждении, оборудованном по последним стандартам образования. Планирую отдать свою дочь в пятые класс. Ждем открытия», - поделилась жительница Сергиева Посада Анна.

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