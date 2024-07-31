Школу № 3 в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю

Сейчас на объекте трудятся 76 рабочих. Они занимаются монтажом утеплителя и панелей, штукатуркой фасада, устройством кровли, уборкой помещений и вывозом мусора. Также в порядок приводят территорию школьного двора. К началу учебного года в классах установят новую мебель и оборудование.

Строители ведут работы на площади более 4,4 тысячи квадратных метров. Напомним, здание школы № 3 в Щелкове возвели в 1970 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Солнечногорске к сентябрю откроют самый крупный детский сад в округе. Он появится в микрорайоне «Рекинцо-2» и будет рассчитан на 320 мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».