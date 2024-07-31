31 июля 2024, 08:49

Школу № 3 в Щелкове капитально отремонтируют к сентябрю

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Готовность капремонта школы № 3 в Щелкове достигла 90%. Учреждение обновят к сентябрю.

Сейчас на объекте трудятся 76 рабочих. Они занимаются монтажом утеплителя и панелей, штукатуркой фасада, устройством кровли, уборкой помещений и вывозом мусора. Также в порядок приводят территорию школьного двора. К началу учебного года в классах установят новую мебель и оборудование.

Строители ведут работы на площади более 4,4 тысячи квадратных метров. Напомним, здание школы № 3 в Щелкове возвели в 1970 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Солнечногорске к сентябрю откроют самый крупный детский сад в округе. Он появится в микрорайоне «Рекинцо-2» и будет рассчитан на 320 мест.

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Школы Щелково Ремонтные работы
31 июля 2024, 09:08
Совещание о подготовке школ и отопительных систем к осени прошло в Щелкове
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Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел еженедельное совещание с командой. Главными темами стали подготовка жилых домов к отопительному сезону и школ — к новому учебному году.

Сегодня управляющие компании занимаются подготовкой 1329 жилых домов округа к зиме: проводят промывки и опрессовки, делают ремонты. Большинство работ уже выполнено.

«Содержание дворов местами вызывает вопросы. Есть образцовые управляющие компании, на которые нужно равняться. Через неделю ждем изменения и динамику от отстающих», - сказал Андрей Булгаков.

К сентябрю в округе завершат капитальные ремонты двух школ и детского сада. Во всех учреждениях образования уже укомплектован штат учителей и закуплены необходимые учебники.

Кроме того, на совещании главврач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак рассказал, что учреждение вошло в топ-5 лучших в России.

Также автопарк «Мострансавто» пополнился новым ЛиАЗом, который курсирует по маршруту № 26 от микрорайона Заречный до станции Монино. Завершился ремонт дворов на Пролетарском проспекте в Щелкове и на улице Текстильщиков во Фрянове. Сейчас работы ведутся во дворе на Центральной улице в Щелкова. Завершит неделю ягодный фестиваль и День деревни Гребнево, которые отпразднуют 3 августа.

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Отопление Щелково Образование
30 июля 2024, 23:55
Свыше 1500 жителей Химок посетили сельскохозяйственную ярмарку
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Сельскохозяйственная ярмарка в Химках привлекла свыше 1500 жителей. Посетители смогли попробовать и приобрести свежие овощи, мед и зелень от местных фермеров, а также высокого качества молоко, мясо и рыбу.

Все товары на ярмарке обладали сертификатами качества и полным пакетом документов. Продукцию представили в основном российского производства.

«Овощи, фрукты, сыры, мед - все такое вкусное и натуральное! А еще здесь можно отведать местные деликатесы. Честно говоря, для меня поход на ярмарку стал не только способом купить продукты, но и настоящим удовольствием», - рассказала жительница Химок Алла Медведева.

Сельскохозяйственная ярмарка в Новых Химках будет работать до 4 августа. Все желающие могут посетить торговые ряды на проспекте Мельникова. Затем палатки переедут в Сходню по адресу: улица Чапаева, дом 3.

Закрытие ярмарки состоится 11 августа.

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Химки Сельское хозяйство Ярмарки
30 июля 2024, 23:49
Спортсмены Химок завоевали три золота на соревнованиях по конному спорту
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Ученики спортивной школы «Пони-спорт» из Химок выступили на 19-м этапе соревнований Mini masters по конному конкуру. По итогам состязаний спортсменки завоевали три золотые медали.

Так, в категории «Без учета нормы времени» в зачете Small золото взяла Екатерина Иванникова. Также девушка стала первой в зачете Junior. Победу в состязаниях одержала и всадница Мария Тихомирова. Спортсменки выступили под руководством тренера Алексея Ермаченкова.

«Любые соревнования - это испытания и огромный труд. Благодаря усилиям мы видим такие отличные результаты наших спортсменов. Искренне поздравляю девочек с победой и хочу пожелать всегда проявлять себя также уверенно, решительно, смело и достойно», - сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Недавно на первенстве Москвы по конному спорту воспитанники спортшколы «Пони-спорт» завоевали две золотых и серебряную медали в юниорских и детских разрядах.

Конный конкур - это один из самых захватывающих видов конного спорта. Спортсмен преодолевает препятствия разной высоты и уровня сложности. Чтобы успешно выступить на соревнованиях как всадники, так и лошади долго готовятся и регулярно тренируются.

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Спортсмены Химки
30 июля 2024, 23:45
Мост через реку Чаченка в Одинцове закроют на ремонт с 3 августа
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Ремонтировать мост в селе Ромашково через реку Чаченка в Одинцове начнут с 3 августа. Его построили еще в 1980 году. Сейчас мост находится в аварийном состоянии: имеет критические повреждения балок и пролетного строения.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов во время еженедельного совещания сообщил, что разрушенный сельский мост будет полностью отремонтирован.

«Мы проинформировали региональное правительство о состоянии моста в Ромашково. Муниципалитет обратился с просьбой о выделении средств на капитальный ремонт объекта из резервного фонда губернатора. Надеемся на то, что необходимые ресурсы будут выделены в короткие сроки», - рассказал Андрей Иванов.

На ремонт моста уйдет примерно 14 месяцев. Уже с 3 августа движение по нему перекроют. Другие маршруты движения личного и общественного транспорта уже определили. Личный пройдет по улицам Колхозная и Центральная. Изменят схемы движения общественных маршрутов № 597 и 20К, а также добавят автобус малого класса для удобства жителей жилых комплексов «Ромашково» и «Немчиновка».

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Одинцово Благоустройство Ремонтные работы

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