Школу № 3 в Реутове капитально отремонтируют к сентябрю

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Сейчас строительная готовность объекта достигает 60%. Рабочие ведут работы с спортзале: меняют полы, потолок, сантехнику и электрику.

В классах физики и химии готовятся к установке оборудования: новых компьютеров, ноутбуков, VR-лабораторий и 3D-принтеров. Там будут проводиться не только уроки, но и занятия робототехникой.

«Обновление кабинетов позволит нашей школе реализовывать предметы технологического профиля в полном объеме и вводить новые курсы и направления в рамках внеурочной деятельности», - рассказала директор школы № 3 Ирина Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к осени откроют самый крупный детский сад в Солнечногорске. Он будет рассчитан на 320 мест.

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