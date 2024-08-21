21 августа 2024, 12:14

Школу № 22 в Королеве капитально отремонтируют к сентябрю

Министерство строительного комплекса Московской области
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Школу № 22 на улице Тарасовской в Королеве капитально отремонтируют к сентябрю. Там уже заменили окна, двери, коммуникации и многое другое.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, сейчас на объекте ведут пусконаладку коммуникаций и благоустраивают территорию.

В ходе ремонта в здании площадью 2,7 тысячи квадратных метров обновят фасад, кровлю и входные группы, там заменили окна, двери, коммуникации, сантехнику и многое другое. Сейчас в школу поставляют новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Королев Ремонтные работы
21 августа 2024, 12:53
Яхтсмены из Можайска стали чемпионами соревнований за кубок героев космоса
Пресс-служба администрации Можайского городского округа
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Соревнования Московской области по парусному спорту прошли на Клязьминском водохранилище. Яхтсмены из Можайска заняли на турнире призовые места.

Можайск на соревнованиях представляли воспитанники отделения парусного спорта Дворца спорта «Багратион». Ребята показали хорошие результаты. Так, в классах «Луч-мини» и «Оптимист» золотые медали выиграли Платон Кутепов и Юрий Сизов. Среди девушек в классе «Оптимист» третьей стала Софья Кутепова.

Ранее ребята успешно выступили на межрегиональных соревнований на Рыбинском водохранилище и на Всероссийских соревнованиях «Весенние паруса Таганрога».

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Спортсмены Можайск
21 августа 2024, 12:48
Росгвардия задержала подозреваемого в краже из магазина в Коломне
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Московской области задержали подозреваемого в краже косметики из магазина. Им оказался 30-летний местный житель.

Во время патрулирования улиц стражи порядка заметили мужчину, который подходил под описание, переданное в ориентировке. Несколько дней назад он украл косметику из сетевого магазина на улице Дзержинского.

Преступник успел скрыться, но попал на камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что ранее мужчина был судим за аналогичное преступление в 2021 году. Сейчас по данному факту проводится проверка.

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Росгвардия
21 августа 2024, 12:13
Урок экологического просвещения провели в детском саду № 22 в Щелкове
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Урок экологического просвещения провели в детском саду № 22 в Щелкове. Представители регионального оператора в Ногинском кластере рассказали о важности раздельного сбора отходов.

Как сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, проект направлен на повышение экологической грамотности детей. Для них провели мастер-класс по раздельному сбору по системе «Два бака», которая работает на территории Подмосковья. Участники встречи узнали о том, как поступать с упаковкой от продуктов, бытовой техникой и остатками органических отходов.

Кроме того, эксперты рассказали об утилизации опасного мусора: ртутных ламп, батареек и градусников.

«Ртутные лампы, батарейки и градусники, теперь не вызовут никаких затруднений у ребят при утилизации, ведь они точно знают, что для них на площадке „Мегабак“ установлены специальные контейнеры оранжевого цвета», - отметили в министерстве.

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Детские сады Щелково Экология
21 августа 2024, 10:37
Кинопоказы под открытым небом пройдут в 11 ЖК Подмосковья в августе и сентябре
группа компаний "Самолет"
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Сезон кинопоказов под открытым небом начался в жилых комплексах Подмосковья. До середины сентября они пройдут в 11 ЖК группы «Самолет».

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в этом сезоне проведут более 20 кинопоказов в 11 жилых комплексах. Они уже прошли в ЖК «Заречье Парк», «Большое Путилково» и «Спутник». Мероприятия посетили свыше 300 человек.

Фильмы для показа жители выбирают сами путем голосования в Telegram-канале жилого комплекса. Там же сообщают дату и время ближайшего киносеанса.

«Чтобы сделать вечерний досуг насыщенным, кинопоказы стараются проводить не реже раза две недели. Они проходят на открытых пространствах - во дворах комплексов», - добавили в министерстве.

Мероприятия бесплатны для всех жителей и гостей проектов «Самолета».

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Кино Фестивали

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