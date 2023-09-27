Школу № 2 в Звенигороде отремонтируют в 2024 году
Школу №2 имени Пронина построили в Звенигороде в 1961 году. На сегодняшний день износ здания достиг уже 70%. Капитальный ремонт учреждения проведут в 2024 году.
Работы планируют завершить к 1 сентября 2024 года. Чтобы уложиться в жесткие сроки, демонтаж придется начать уже в январе.
«Встретился с коллективом и родителями, чтобы рассказать о наших планах. Работы предстоит много: нужно заменить инженерные системы, отремонтировать внутренние помещения, входные группы, кровлю, поставить новые окна, утеплить и облицевать керамогранитом фасады, благоустроить территорию и сделать полноценное спортивное ядро. Кроме того, в школе слишком маленькая столовая - она нуждается в расширении. Нужен и актовый зал, которого сейчас нет», - отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Во время капитального ремонта дети будут учиться в другом здании образовательного комплекса - школе № 1. Капитальный ремонт должны завершить к первому сентября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.