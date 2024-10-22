Школу № 2 в Серпухове отремонтируют к осени 2025 года

В здании школы № 2 в Серпухове, построенном в 1986 году, ни разу не было капитального ремонта. Здесь полностью обновят инженерные коммуникации, выполнят внутреннюю отделку помещений. Для этого закупили современные строительные материалы и новое оборудование. Также в школе увеличат количество учебных кабинетов.

На время ремонта учащихся младших классов распределили в школу № 12, а старшеклассников отправили в школу № 19. Для удобства учеников несколько автобусов доставляют их до образовательных учреждений. Маршрут начинается от стадиона «Труд».

Сейчас рабочие демонтируют старое покрытие стен, перегородки и полы, а также вывозят строительный мусор. Затем подрядчики приступят к стяжке полов и внутренней отделке помещений. Фасад здания облицуют керамогранитом.

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