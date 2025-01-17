Школу №2 в Серпухове откроют после капремонта к сентябрю

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Капитальный ремонт школы на улице Луначарского проводят за счет регионального бюджета. Там уже завершаются демонтажные работы, рассказали в региональном Минстрое.

«На объекте работают 38 человек, две единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, приступили к отделочным и кровельным работам, к монтажу инженерных сетей», - добавили в ведомстве.

В здании обновят фасад и кровлю, установят новые входные группы, заменят коммуникации. Туда привезут новую мебель и оборудование, а на территории проведут благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачи правительству на 2025 год. Он напомнил коллегам о поручениях президента и задачах по национальным проектам.