Школу № 2 в поселке Белоомут капитально отремонтируют в течение года

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Капитальный ремонт проходит в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. На объекте работают 23 человека. Строители продолжают демонтаж, после чего приступят к отделочным работам.

Согласно техническому заданию, в здании площадью 2285 квадратных метров проведут кровельные, отделочные и фасадные работы, обустроят водосточные системы, отремонтируют входные группы, заменят инженерные сети. Также планируется закупка новой мебели и оборудования.

Подрядчик наполовину завершил демонтажные работы, о чем сообщили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.